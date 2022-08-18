Ми з України: Бабушка Люда отправилась на оккупированную территорию| Все буде добре

Ми з України: Бабушка Люда отправилась на оккупированную территорию ради внука Саши

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы прочтете историю бабушки Люды. В то время как некоторым российским матерям безразлично на своих пленных детей, 51-летняя бабушка с Черниговщины решилась на опасную поездку в оккупированный Донецк, чтобы спасти внука. Какая беда постигла дочь бабушки Люды? Как маленький Саша оказался в оккупации? Хотите узнать трогательную историю доброй и искренней бабушки? Подробности читайте в материале STB.UA.

30-летнюю дочь Людмилы Сирык орки забрали в плен, а внука вывезли в так называемую ДНР. Дочь Снежана вместе с сыном Сашей проживали в Мариуполе. Они попали под обстрелы. Осколок мины попал Саше в глаза, понадобилась госпитализация. Больница была возле завода Ильича. Его окружили, и россияне сказали людям сдаваться и отвезли их в ангары. Там мальчик переспал, а с утра их повезли в фильтрационный лагерь. Тогда Саша видел маму в последний раз.

«Маму очень долго допрашивали и сказали, что забирают меня от нее… Меня повезли в Донецкую больницу. У меня был шок…», – сказал Саша.

Бабушка всего этого не знала, потому подняла на ноги всех, кого могла.

«Я подошла в профсоюз, к депутатам, чтобы они подсказали, что мне делать. Также я написала заявление в СБУ».

Объявление о поиске Людмила распространила в Интернете. Через две недели женщине позвонили по телефону с российского номера: «Женщина сказала на русском языке: “Мы лежим в больнице, а Саша возле меня”. Мне нужно было забрать своего внука!»

Бабушка не знала, как добраться на оккупированную территорию, и где взять деньги.

«По телевизору увидела номер Ирины Верещук. Спасибо ей! Она нам отписала и сказала, что берет дело в свои руки».

Бабушке сделали загранпаспорт и организовали маршрут через Европу. Через Польшу Людмила ехала в Литву, оттуда – в рф, и наконец в Донецк. В Украине Ирина Верещук встречала бабушку с внуком лично. Для бабушки сейчас самое главное – вылечить Сашу. Ему нужна операция на глаз.

«Когда я встречусь с мамой, я не буду даже слова говорить, я буду просто плакать, и это будут слезы радости», — признался мальчик.

Сейчас дочь Людмилы находится в плену, обещают обмен в ближайшее время. Людмила верит, что Украина победит, и ее дочь вернется домой.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.