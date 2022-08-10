Ми з України: теннисист Сергей Стаховский сменил ракетку на оружие| Все буде добре

Ми з України: теннисист Сергей Стаховский сменил ракетку на оружие ради победы Украины

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с Сергеем Стаховским. В сегодняшнем сюжете первая ракетка Украины Сергей Стаховский расскажет, как попал в терроборону и помогает нашим защитникам. Также ради Украины теннисист продал на аукционе в Словакии свою ракетку. Читайте в материале STB.UA.

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский записался в территориальную оборону на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Меня война поймала в ОАЭ. Я был на отдыхе со своей семьей, и у меня был шок и огромное беспокойство за родителей, потому что они были в Киеве. Уже 26 февраля я вступил в ряды ТрО. Это было самое тяжелое мое решение – бросить собственных, маленьких детей… На такое решение повлияла сплоченность украинцев. Я увидел, как люди помогают нашей стране в каждом маленьком селе и большом городе. Я понял, что тоже могу помогать и защищать свое государство!»

Стаховский также принял участие в благотворительном аукционе, прошедшем в Братиславе (Словакия). Теннисист продал ракетку, которой сыграл последний матч за сборную Украины. Ту самую, которой одержал победу с первой ракеткой мира – Роджером Федерерой. Этот лот принес 12 тысяч евро, которые перевели на счет Фонда Госпитальеров Украины.

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ