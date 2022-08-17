Ми з України: Бабушка Надежда выпекает хлеб| Все буде добре

Ми з України: Бабушка Надежда выпекает хлеб для помощи ВСУ

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы прочтете историю бабушки Надежды. Бабушка переживает за военных, защищающих нас на фронте, как за собственных детей. Именно поэтому героиня проекта решила помочь тем, чем умеет, несмотря на трудности. Хотите узнать трогательную историю доброй и искренней бабушки? Подробности читайте в материале STB.UA.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину бабушка принялась кормить тех, кто защищает Родину.

«Мой знакомый, помогавший делать в нашем доме ремонт, занимается волонтерством. Поэтому я спросила у Миши, чем я могу помочь? Это дети наши воюют! Они еще были на холоде! А мы же спим в теплых домах, одетые и сытые…», — говорит Надежда.

И хотя бабушку уже едва держат ноги и терпнут руки, она печет хлеб. Бабушка ежедневно передает ребятам на фронт 4 хлеба, сдобренные любовью.

«Я делаю хлеб со своими внучками. Хотим поблагодарить военных, потому что если бы не они, нас бы здесь уже не было бы…».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.