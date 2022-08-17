Ми з України: Бабуся Надія випікає хліб| Все буде добре

Ми з України: Бабуся Надія випікає хліб для допомоги ЗСУ

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви прочитаєте історію бабусі Надії. Бабуся переживає за військових, які боронять нас на фронті, як за власних дітей. Саме тому героїня проєкту вирішила допомогти тим, що вміє, попри труднощі. Бажаєте дізнатися зворушливу історію доброї й щирої бабусі? Подробиці читайте в матеріалі STB.UA.​​

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну бабуся взялася годувати тих, хто обороняє Батьківщину.

«Мій знайомий, який допомагав робити в нашій хаті ремонт, займається волонтерством. Тому я спитала у Міші, чим я можу допомогти? Це ж діти наші воюють! Вони ще й були на холоді! А ми ж то спимо в теплих хатах, одягнені і ситі…», — каже Надія.

І хоча бабусю уже ледь тримають ноги і терпнуть руки, вона пече хліб. Бабуся щодня передає хлопцям на фронт 4 хлібини, присмачені любов‘ю.

«Я роблю хліб зі своїми внучками. Хочемо подякувати військовим, тому що якби не вони, то нас би тут вже не було…».

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