Ми з України: тенісист Сергій Стаховський змінив ракетку на зброю| Все буде добре

Ми з України: тенісист Сергій Стаховський змінив ракетку на зброю заради перемоги України

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь із Сергієм Стаховським. У сьогоднішньому сюжеті перша ракетка України Сергій Стаховський розкаже, як вступив до тероборони та допомагає нашим захисникам. Також задля України тенісист продав на аукціоні у Словаччині свою ракетку. Читайте в матеріалі STB.UA.​​

Колишній лідер українського тенісу Сергій Стаховський записався у територіальну оборону на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«Мене війна зловила в ОАЕ. Я був на відпочинку зі своєю родиною, і в мене був шок і величезна стурбованість за батьків, тому що вони були в Києві. Вже 26 лютого я вступив до лав ТрО. Це було найважче моє рішення – покинути власних, маленьких дітей… На таке рішення вплинула згуртованість українців. Я побачив, як люди допомагають нашій ненці у кожному маленькому селі та великому місті. Я зрозумів, що теж можу допомагати і боронити свою державу!»

Стаховський також взяв участь у благодійному аукціоні, який пройшов у Братиславі (Словаччина). Тенісист продав ракетку, якою зіграв свій останній матч за збірну України. Ту саму, якою здобув перемогу з першою ракеткою світу – Роджером Федерерою. Цей лот приніс 12 тисяч євро, які перевели на рахунок Фонду Госпітальєрів України.

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