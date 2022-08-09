Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків| Все буде добре

Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь із Сергієм Шевченко. Сергій – сміливий бахмаччанин, який голіруч зупинив колону російських танків. Як йому це вдалося? Як зараз Сергій допомагає ЗСУ? Читайте в матеріалі STB.UA.​​

Сергій Шевченко з Бахмача намагався зупинити колону з танків та БТРів – кинув свій велосипед на ворожу техніку. Було це 26 лютого, коли російські війська зайшли в його місто. Перехожа зняла це на телефон і виклала в інтернет. Відео стало популярним в Україні та за кордоном.

«Багато людей почали просити в орків не допомагати нам, але, на жаль, вони нас не чули, і рухалися кудись дуже цілеспрямовано», – згадує жителька Бахмача Ірина Проценко.

Аж поки на дорозі російських військових не трапився простий будівельник Сергій.

«Своїм вчинком він притримав і дав змогу на даному участку зорієнтуватися нашим військовим. Це відео потрапило в Інтернет, і на ньому було видно, що це за колона, характер бронетехніки і кількість. Він реально допоміг!», – розповідає офіцер НацГвардії Володимир Павлов.

«Я заскочив на танк, зупинив його. У мене три доньки, жінка, внуки є. Батьківщину ж треба для них усіх і для народу боронити!», – каже герой відео.

Зараз Сергій займається гуманітарною допомогою для ЗСУ.

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