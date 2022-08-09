Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків

09.08.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь із Сергієм Шевченко. Сергій – сміливий бахмаччанин, який голіруч зупинив колону російських танків. Як йому це вдалося? Як зараз Сергій допомагає ЗСУ?  Читайте в матеріалі STB.UA.​​

Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків| Все буде добре

Сергій Шевченко з Бахмача намагався зупинити колону з танків та БТРів – кинув свій велосипед на ворожу техніку. Було це 26 лютого, коли російські війська зайшли в його місто. Перехожа зняла це на телефон і виклала в інтернет. Відео стало популярним в Україні та за кордоном. 

«Багато людей почали просити в орків не допомагати нам, але, на жаль, вони нас не чули, і рухалися кудись дуже цілеспрямовано», згадує жителька Бахмача Ірина Проценко. 

Аж поки на дорозі російських військових не трапився простий будівельник Сергій. 

«Своїм вчинком він притримав і дав змогу на даному участку зорієнтуватися нашим військовим. Це відео потрапило в Інтернет, і на ньому було видно, що це за колона, характер бронетехніки і кількість. Він реально допоміг!», – розповідає офіцер НацГвардії Володимир Павлов. 

«Я заскочив на танк, зупинив його. У мене три доньки, жінка, внуки є. Батьківщину ж треба для них усіх і для народу боронити!», – каже герой відео. 

Зараз Сергій займається гуманітарною допомогою для ЗСУ. 

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: неймовірна історія воїна ЗСУ, який врятував 5-річну дівчинку під час обстрілів

 Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: учасники Ліги Доброго Бігу пробігли благодійний онлайн-забіг на підтримку ЗСУ

 Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: Сергій із Маріуполя вибрався живим з Азовсталі

 Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: лялькарі з Одеси за допомогою мистецтва перемагають зло

 Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: В Одесі художники намалювали 70 графіті з патріотичними котами

 Ми з України: Сергій із Бахмача голіруч зупинив колону російських танків| Все буде добре
Все буде добре

Ми з України: команда волонтерів роблять яскраві свята для людей, які пережили окупацію
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати