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Все буде добре

Ми з України: Катруся з Білопілля виготовляла залізні скоби для військових

12.08.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви  познайомитеся з 13-річною Катрусею з Білопілля – найсильнішою дівчинкою в місті. Коли вороги прийшли нищити її рідну землю, вона з усіх сил намагалася допомогти нашим захисникам. Катруся пригощала ЗСУ чаєм і кавою, приносила воду для літнього душу та навіть виготовила 500 залізних скоб. Подробиці читайте в матеріалі STB.UA.​​

Ми з України: Катруся з Білопілля виготовляла залізні скоби для військових

«Військові у нас з’явилися весною, коли було сиро і холодно. Я запропонувала їм чай і каву. Приходила до хлопців на блокпости, і хотіла, аби вони дали мені справжнє завдання. Мене попросили робити скоби для військових. Їх використовують для скріплення великих дерев, якими перекривають бліндаж, аби його не пробила міна і артилерія. Ці скоби захищають солдатів, а вони – нас!»

Два дні поспіль 12-річна Катруся голими руками гнула залізо. 

«Руки, ноги, все боліло. Але я змогла зробити 500 скобів. Це – важкий час, чим можемо, тим і допомагаємо». 

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