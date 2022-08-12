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Все буде добре

Ми з України: Катя из Белополья изготавливала железные скобы для военных

12.08.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с 13-летней Катей из Белополья – сильнейшей девочкой в ​​городе. Когда враги пришли уничтожать ее родную землю, она изо всех сил пыталась помочь нашим защитникам. Катя угощала ВСУ чаем и кофе, приносила воду для летнего душа и даже изготовила 500 железных скоб. Подробнее читайте в материале STB.UA.

Ми з України: Катя из Белополья изготавливала железные скобы для военных

«Военные у нас появились весной, когда было сыро и холодно. Я предложила им чай и кофе. Приходила к ребятам на блокпосты и хотела, чтобы они дали мне настоящую задачу. Меня попросили сделать скобы для военных. Их используют для скрепления больших деревьев, которыми перекрывают блиндаж, чтобы его не пробила мина и артиллерия. Эти скобы защищают солдат, а они — нас!»

Два дня подряд 12-летняя Катя голыми руками гнула железо.

«Руки, ноги, все болело. Но я смогла сделать 500 скоб. Это – тяжелое время, чем можем, тем и помогаем».

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