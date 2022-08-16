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Все буде добре

Ми з України: 10-летний уличный музыкант Костя насобирал игрой 2000$ папе на тепловизор

16.08.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы прочтете историю 10-летнего Кости. Из-за боевых действий в Донецкой области маленький Костя потерял дар речи, но любовь к музыке, которую открыла для малыша бабушка, вернула ему возможность говорить. Сейчас папа героя защищает страну с оружием в руках, поэтому мальчик решил петь украинские песни, чтобы помочь военному. Чем кончилась эта история? Подробности читайте в материале STB.UA.

Ми з України: 10-летний уличный музыкант Костя насобирал игрой 2000$| Все буде добре

Десятилетнему Косте из Краматорска удалось приобрести тепловизор за 2470 долларов для своего отца военного. Сам мальчик переселенец и сейчас живет в Ровно. Для того чтобы собрать деньги, он играл на гитаре в ровенском парке молодежи «Лебединка».

Недавно мальчик впервые за полгода увидел папу-военного, мужественно защищающего Украину.

Во время сбора средств Костя услышал в свой адрес очень много приятных слов поддержки. Мальчик ответственно собирал все деньги и записывал все поступления в тетради.

«Я очень сильно люблю своего папу! Желаю ему счастья, здоровья, чтобы он вернулся и победил врага! Хочу, чтобы мы, наконец, всей семьей были вместе!»

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