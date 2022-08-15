Ми з України: Шестилетний Илья из Мариуполя осиротел в первые дни войны| Все буде добре

Ми з України: Шестилетний Илья из Мариуполя осиротел в первые дни войны и нашел новую семью

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы прочтете историю 6-летнего Ильи, которая не оставит никого равнодушным. Мальчик потерял родителей в первые дни войны в результате российского вторжения. Маленький герой проекта несколько недель провел в подвалах Мариуполя, чтобы укрыться от обстрелов. Однако у этой истории счастливый конец. Кто усыновил Илью, подарив новую жизнь? Подробности читайте в материале STB.UA.

Шестилетний Илья из Мариуполя осиротел в первые дни войны. 26 февраля его мама ушла по делам, но домой так и не вернулась. Отчим пошел ее искать и тоже пропал. Вместе с соседями, которые должны были присмотреть за мальчиком, Илья несколько недель прятался по подвалам. Было холодно, голодно и страшно. А главное — рядом не было мамы, которая могла бы прижать и успокоить. Маленький мальчик, который мгновенно потерял все — и родителей, и дом, и родной город, и чувство защищенности и безопасности, — на какой-то период даже потерял память.

Потому как слишком много выпало на его судьбу. Спасибо соседям, они смогли выехать из Мариуполя сами и вывезли ребенка из города, медленно умирающего под взрывы бомб. А потом мальчик из города Марии встретил новую маму. Ее тоже зовут Мария. Символично и, по-видимому, не случайно. Марии Беспалой 22 года, ее мужу Владимиру — 25. Они совсем молодые, у них нет собственных детей и вдруг они стали родителями шестилетнего мальчика. Впрочем, почему вдруг? Все вполне осознанно. Мария рассказывает, что всегда мечтала усыновить ребенка, а может даже двух или трех. Муж ее в этом поддержал.

«Мария работала в приюте для детей, а я таких хороших людей не встречал, если честно… Из-за новостей о Мариуполе и детях она много плакала, была почти без сил», – рассказывает мужчина.

«Это для меня болезненная тема, ничего более тяжелого для меня нет… Мы поняли, что нужно действовать. Написали пост в соцсетях о том, что хотим усыновить ребенка. Через некоторое время мне позвонили по телефону волонтеры и сказали, что есть такой мальчик. Через два дня мы уже поехали за ребенком», – вспоминает Мария.

Мальчик почти сразу стал называть Марию и Владимира мамой и папой.

«Недавно я купил ему первый в этом году арбуз, а он был так счастлив, обнимал меня и целовал… Я чувствую такое тепло, даже не знал, что можно так сильно и быстро привязаться… У него очень много мечт, сил и позитива. Мы сделаем с женой все для того, чтобы у него было счастливое и яркое будущее!»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.