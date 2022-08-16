Ми з України: 10-річний вуличний музикант Костя назбирав грою 2000$| Все буде добре

Ми з України: 10-річний вуличний музикант Костя назбирав грою 2000$ тату на тепловізор

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви прочитаєте історію 10-річного Кості. Через бойові дії на Донеччині маленький Костя втратив дар мовлення, але любов до музики, яку відкрила для малюка бабуся, повернула йому можливість говорити. Зараз тато героя боронить країну зі зброєю в руках, тому хлопчик вирішив співати українських пісень, щоб допомогти військовому. Чим закінчилася ця історія? Подробиці читайте в матеріалі STB.UA.​​

Десятирічному Кості з Краматорська вдалося придбати тепловізор за 2470 доларів для свого тата військового. Сам хлопчик переселенець і нині мешкає в Рівному. Для того аби назбирати гроші, він грав на гітарі у рівненському парку молоді “Лебединка”.

Нещодавно хлопчик вперше за пів року побачив тата-військового, який мужньо захищає Україну.

Під час збору коштів, Костя почув у свою адресу дуже багато приємних слів підтримки. Хлопчик відповідально збирав усі гроші та записував усі надходження в зошиті.

«Я дуже сильно люблю свого тата! Бажаю йому щастя, здоров‘я, аби він скоріше повернувся і переміг ворога! Хочу, аби ми нарешті всією сім‘єю були разом!»

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