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Все буде добре

Ми з України: воспитательница черниговского интерната спасла 30 воспитанников

14.07.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы познакомитесь с воспитательницей черниговского интерната для детей-сирот Наталией Песоцкой. Она рассказала, как спасла 30 своих воспитанников.Больше — в материале STB.UA.

Ми з України: воспитательница черниговского интерната спасла 30 воспитанников| Все буде добре

Женщина 18 дней прожила под обстрелами с 30 детьми из черниговского приюта и двумя своими. 7 дней они прятались в подвале интерната. Потом здание взорвали, но все чудом уцелели – бомба попала в другое крыло.

Детей решили переместить в церковь, где на них выделили комнатку на 16 кв.м. Там они пробыли 11 дней без света и воды. В конце концов дождались эвакуации. И воспитательница решила вывезти всех детей в Киев, а дальше – в Ивано-Франковск.

Всеми силами женщина пыталась дать понять детям: что их не бросили и пыталась делать все, чтобы быть рядом и всегда поддерживать.

«Дети поняли, что они в безопасности только на вторые сутки после нашего приезда в Ивано-Франковскую область. Еще ни я, ни они не могли понять, что выстрелов больше нет. Все были в напряжении. Мы еще не отошли. Но, конечно, им легче. Здесь тихо, пятиразовое питание, очень добрые и приветливые люди. Встретили нас как родных» – поделилась воспоминаниями Наталья Песоцкая.

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