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Все буде добре

Ми з України: вихователька чернігівського інтернату врятувала 30 вихованців

14.07.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви познайомитесь з вихователькою чернігівського інтернату для дітей-сиріт Наталією Песоцькою. Вона розповіла, як врятувала 30 своїх вихованців. Більше — в матеріалі STB.UA.​​

Ми з України: вихователька чернігівського інтернату врятувала 30 вихованців | Все буде добре

Жінка 18 днів прожила під обстрілами з 30 дітьми-вихованцями з чернігівського притулку та двома своїми. 7 днів вони ховалися у підвалі інтернату. Потім будівлю підірвали, але усі дивом вціліли – бомба потрапила в інше крило.

Дітей вирішили перемістити до церкви, де на них усіх виділили кімнатку на 16 кв.м. Там вони пробули 11 днів без світла та води. Зрештою, дочекалися евакуації. І вихователька вирішила вивезти усіх дітей до Києва, а далі – до Івано-Франківська.

Всіма силами жінка намагалася дати зрозуміти дітям: що їх не покинули і намагалася робити все, аби бути поряд та завжди підтримувати.

«Діти зрозуміли, що вони в безпеці тільки на другу добу після нашого приїзду в Івано-Франківську область. Ще ні я, ні вони не могли усвідомити, що пострілів більше нема. Усі були у напрузі. Ми ще не відійшли до кінця. Але, звісно, їм легше. Тут тихо, п’ятиразове харчування, дуже добрі та привітливі люди. Зустріли нас, як рідних» –  поділилась спогадами Наталія Песоцька.

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