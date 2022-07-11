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Все буде добре

Как наладить сон в бомбоубежище, рассказал психолог Дмитрий Карпачев

11.07.2022

Воздушные тревоги не утихают, а пренебрегать ими – опасно для жизни. Однако все больше людей жалуются, что страдают бессонницей, ведь уснуть в бомбоубежище просто не могут. Тему сна и безопасности разбирал психолог Дмитрий Карпачев в новом выпуске «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». Детальнее — в материале STB.UA.

Допомога психолога: Как наладить сон в бомбоубежище

Снова сирены, летают ракеты, а вы истощены, так что хотите просто остаться дома в своей постели?

Пренебрегать воздушной тревогой нельзя. Даже если вам кажется, что спускаться в бомбоубежище уже нет сил! Ведь это место, которое способно спасти вашу жизнь. Психолог Дмитрий Карпачев получил обращение от женщины. Ее психологическое состояние ухудшается, ведь она не может спать в бомбоубежище. Причина довольно распространена — женщина привыкла спать исключительно в своей постели.

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«Найдите способ покинуть опасное для жизни место. Если вы находитесь под постоянными ракетными атаками, бегите, уезжайте. Однако если сделать этого не можете по определенным причинам, обустройте бомбоубежище», — советует Дмитрий.

Допомога психолога 29.06.2022 Дмитро Карпачов

Как наладить сон в бомбоубежище

  • Обустройте бомбоубежище максимально комфортно.
  • По возможности возьмите вещи из дома.
  • Старайтесь соблюдать привычный ритм жизни.
  • Ложитесь спать в определенное время.
  • Отвлекайте себя от страшных мыслей: общайтесь с соседями, читайте.
  • Используйте повязку на глаза.
  • Не стесняйтесь других людей в бомбоубежище: ваш храп, или беспокойный сон будет волновать других меньше всего.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

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