Как наладить сон в бомбоубежище, рассказал психолог Дмитрий Карпачев

Воздушные тревоги не утихают, а пренебрегать ими – опасно для жизни. Однако все больше людей жалуются, что страдают бессонницей, ведь уснуть в бомбоубежище просто не могут. Тему сна и безопасности разбирал психолог Дмитрий Карпачев в новом выпуске «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». Детальнее — в материале STB.UA.

Снова сирены, летают ракеты, а вы истощены, так что хотите просто остаться дома в своей постели?

Пренебрегать воздушной тревогой нельзя. Даже если вам кажется, что спускаться в бомбоубежище уже нет сил! Ведь это место, которое способно спасти вашу жизнь. Психолог Дмитрий Карпачев получил обращение от женщины. Ее психологическое состояние ухудшается, ведь она не может спать в бомбоубежище. Причина довольно распространена — женщина привыкла спать исключительно в своей постели.

Больше по теме: Как спасти брак и наладить отношения с женой на расстоянии, рассказывает Андрей Жельветро

«Найдите способ покинуть опасное для жизни место. Если вы находитесь под постоянными ракетными атаками, бегите, уезжайте. Однако если сделать этого не можете по определенным причинам, обустройте бомбоубежище», — советует Дмитрий.

Как наладить сон в бомбоубежище

Обустройте бомбоубежище максимально комфортно.

По возможности возьмите вещи из дома.

Старайтесь соблюдать привычный ритм жизни.

Ложитесь спать в определенное время.

Отвлекайте себя от страшных мыслей: общайтесь с соседями, читайте.

Используйте повязку на глаза.

Не стесняйтесь других людей в бомбоубежище: ваш храп, или беспокойный сон будет волновать других меньше всего.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Больше по теме: Как людям после ранения на войне принять свою новую внешность, рассказала Светлана Арефния

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ