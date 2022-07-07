Как сохранить брак на расстоянии: допомога психолога

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Все буде добре

Как спасти брак и наладить отношения с женой на расстоянии, рассказывает Андрей Жельветро

07.07.2022

Война разлучила миллионы семей в Украине – женщины с детьми уехали за границу, пока мужчины защищают Родину или помогают военным. Сейчас актуальна проблема – отношения на расстоянии портятся, а семьи распадаются. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как спасти брак и наладить отношения с женой на расстоянии.

Допомога психолога 07.07.2022 Андрій Жельветро

39-летний Олег из Харькова женат. Семья воспитывает 6-летнюю и 9-летнюю дочерей. С началом войны мужчина отправил их к своей сестре в Польшу, хотя жена не хотела этого. Сейчас она устроилась на работу в Польше помощницей на кухне, а дочери пошли в школу. Олег работает в коммунальном предприятии, много опасной работы и помогает людям. В последнее время он стал нервным и начал срываться на жену, как и она на него. Дети соскучились по отцу и дому. Когда мужчина предложил переехать в Черновцы, жена отказалась, а потом вообще передумала возвращаться из Польши. Олег чувствует, что теряет жену и детей, и боится развода. Он не знает, как помириться на расстоянии.

Как спасти брак и наладить отношения с женой на расстоянии

  1. Не принимайте решения о разводе в сильном стрессовом состоянии.

Ссоры и недоразумения на расстоянии ― распространенная проблема для семей, которых разделила война. С одной стороны, у нас острая потребность отношений, а с другой ― напряжение, которое не все выдерживают, и которое обнажает проблемы в паре. Это следует понимать и не принимать поспешных решений.

  1. Признайте собственные ошибки, которые вы совершили в общении с женой.

Отказ возвращаться может быть наказанием за срывы и агрессию. Женщина хочет увидеть, будете ли вы за нее бороться. Может быть, она обижается, что вы ее отпустили. А может чувствует, что не нужна вам. Поэтому следует понять и признать ошибки в том, что сделали и не сделали. 

  1. Задавайте прямые вопросы, чтобы узнать, что могло обидеть вашу половину.

Спросите, чем вы могли обидеть друг друга. Поговорите о том, в чем были не правы. И главное ― скажите, что хотите быть вместе.

  1. Позаботьтесь о собственном эмоциональном ресурсе.

Недоразумение может быть следствием обостренного состояния у обоих. Возьмите выходные или отпуск, запишите жену на СПА в Польше.

  1. Не вините жену в том, что она не хочет возвращаться домой.

Если она приедет сейчас, вы просто будете ссориться и выяснять отношения. Сначала восстановите ресурс. Предложите жене приехать в Черновцы одной и провести время вдвоем.

  1. Полностью возьмите все хлопоты поездки жены на родину (от покупки билетов на транспорт до аренды жилья).

Организуйте всю поездку сам, а когда она приедет, и вы пообщаетесь ― будете планировать ее приезд с детьми.

  1. Придумайте новые общие семейные ритуалы и традиции.

Планируйте будущее вместе, картинка будущего даст надежду и силы.

  1. Регулярно говорите партнеру о ценности отношений для вас.

Каждый в паре хочет почувствовать себя ценным и любимым.

Допомога психолога 07.07.2022 Андрій Жельветро

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