Як зберегти шлюб на відстані: допомога психолога

Як врятувати шлюб і налагодити стосунки з дружиною на відстані, розповідає Андрій Жельветро
Війна розлучила мільйони сімей в Україні ― жінки з дітьми поїхали за кордон, поки чоловіки захищають Батьківщину, або допомагають військовим. Наразі актуальна проблема ― стосунки на відстані псуються, а сім’ї розпадаються. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як врятувати шлюб та налагодити стосунки із дружиною на відстані.
39-річний Олег із Харкова одружений. Сім’я виховує 6-річну та 9-річну доньок. З початком війни чоловік відправив їх до своєї сестри у Польщу, хоча дружина не хотіла. Зараз вона влаштувалася на роботу у Польщі помічницею на кухні, а доньки пішли до школи. Олег працює в комунальному підприємстві, має багато небезпечної роботи й допомагає людям. Останнім часом він став нервовим і почав зриватися на дружину, як і вона на нього. Діти скучили за татом та домом. Коли чоловік запропонував переїхати в Чернівці, дружина відмовилася, а потім взагалі відмовилася повертатися з Польщі. Олег відчуває, що втрачає дружину та дітей, і боїться розлучення. Він не знає, як помиритися на відстані.
Як врятувати шлюб і налагодити стосунки з дружиною на відстані
- Не приймайте рішення про розлучення у сильному стресовому стані.
Сварки та непорозуміння на відстані ― розповсюджена проблема для сімей, яких розділила війна. З одного боку у нас гостра потреба стосунків, а з іншого ― напруга, яку не всі витримують, оголює проблеми у парі. Це треба розуміти та не приймати поспішних рішень.
- Визнайте власні помилки, яких ви припустились у спілкуванні з дружиною.
Відмова повертатися може бути покаранням за зриви та агресію. Жінка хоче побачити, чи будете ви за неї боротися. Може, вона ображається, що ви її відправили. А можливо вона відчуває, що не потрібна вам. Тому треба зрозуміти та визнати помилки у тому, що зробили та не зробили.
- Ставте прямі запитання, щоб дізнатися, що могло образити вашу половину.
Запитайте, чим ви могли образити одне одного. Поговоріть про те, у чому були не праві. І головне ― скажіть, що бажаєте бути разом.
- Попіклуйтеся про власний емоційний ресурс.
Непорозуміння може бути наслідком загостреним станом в обох. Візьміть вихідні або відпустку, запишіть дружину на СПА в Польщі.
- Не звинувачуйте дружину в тому, що вона не хоче повертатися додому.
Якщо вона приїде зараз, ви просто будете сваритися та з’ясовувати стосунки. Спочатку відновіть ресурс. Запропонуйте дружині приїхати до Чернівців одній та провести час удвох.
- Повністю візьміть на себе всі клопоти поїздки дружини на Батьківщину (від покупки квитків на транспорт до оренди житла).
Організуйте всю поїздку сам, а коли вона приїде і ви поспілкуєтеся ― будете планувати її приїзд з дітьми.
- Вигадайте нові спільні сімейні ритуали та традиції.
Плануйте майбутнє разом, картинка майбутнього дасть надію та сили.
- Регулярно кажіть партнеру про цінність стосунків для вас.
Кожен у парі хоче відчути себе цінним та коханим.
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