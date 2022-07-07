Як зберегти шлюб на відстані: допомога психолога

Як врятувати шлюб і налагодити стосунки з дружиною на відстані, розповідає Андрій Жельветро

Війна розлучила мільйони сімей в Україні ― жінки з дітьми поїхали за кордон, поки чоловіки захищають Батьківщину, або допомагають військовим. Наразі актуальна проблема ― стосунки на відстані псуються, а сім’ї розпадаються. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як врятувати шлюб та налагодити стосунки із дружиною на відстані.

39-річний Олег із Харкова одружений. Сім’я виховує 6-річну та 9-річну доньок. З початком війни чоловік відправив їх до своєї сестри у Польщу, хоча дружина не хотіла. Зараз вона влаштувалася на роботу у Польщі помічницею на кухні, а доньки пішли до школи. Олег працює в комунальному підприємстві, має багато небезпечної роботи й допомагає людям. Останнім часом він став нервовим і почав зриватися на дружину, як і вона на нього. Діти скучили за татом та домом. Коли чоловік запропонував переїхати в Чернівці, дружина відмовилася, а потім взагалі відмовилася повертатися з Польщі. Олег відчуває, що втрачає дружину та дітей, і боїться розлучення. Він не знає, як помиритися на відстані.

Як врятувати шлюб і налагодити стосунки з дружиною на відстані

Не приймайте рішення про розлучення у сильному стресовому стані.

Сварки та непорозуміння на відстані ― розповсюджена проблема для сімей, яких розділила війна. З одного боку у нас гостра потреба стосунків, а з іншого ― напруга, яку не всі витримують, оголює проблеми у парі. Це треба розуміти та не приймати поспішних рішень.

Визнайте власні помилки, яких ви припустились у спілкуванні з дружиною.

Відмова повертатися може бути покаранням за зриви та агресію. Жінка хоче побачити, чи будете ви за неї боротися. Може, вона ображається, що ви її відправили. А можливо вона відчуває, що не потрібна вам. Тому треба зрозуміти та визнати помилки у тому, що зробили та не зробили.

Ставте прямі запитання, щоб дізнатися, що могло образити вашу половину.

Запитайте, чим ви могли образити одне одного. Поговоріть про те, у чому були не праві. І головне ― скажіть, що бажаєте бути разом.

Попіклуйтеся про власний емоційний ресурс.

Непорозуміння може бути наслідком загостреним станом в обох. Візьміть вихідні або відпустку, запишіть дружину на СПА в Польщі.

Не звинувачуйте дружину в тому, що вона не хоче повертатися додому.

Якщо вона приїде зараз, ви просто будете сваритися та з’ясовувати стосунки. Спочатку відновіть ресурс. Запропонуйте дружині приїхати до Чернівців одній та провести час удвох.

Повністю візьміть на себе всі клопоти поїздки дружини на Батьківщину (від покупки квитків на транспорт до оренди житла).

Організуйте всю поїздку сам, а коли вона приїде і ви поспілкуєтеся ― будете планувати її приїзд з дітьми.

Вигадайте нові спільні сімейні ритуали та традиції.

Плануйте майбутнє разом, картинка майбутнього дасть надію та сили.

Регулярно кажіть партнеру про цінність стосунків для вас.

Кожен у парі хоче відчути себе цінним та коханим.

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