Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Як налагодити сон у бомбосховищі, розповів психолог Дмитро Карпачов

11.07.2022

Повітряні тривоги не вщухають, а нехтувати ними — небезпечно для життя. Проте все більше людей жаліється, що страждають на безсоння, адже заснути у бомбосховищі просто не можуть. Тему сну і безпеки розбирав психолог Дмитро Карпачов у новому випуску «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». Детальніше — в матеріалі STB.UA 

Допомога психолога: Як налагодити сон у бомбосховищі

Знову сирени, літають ракети, а ви знесиленні, тож бажаєте просто залишитися вдома у своєму ліжку? 

Нехтувати повітряною тривогою не можна. Навіть якщо вам здається, що спускатися до бомбосховища вже не маєте сили! Адже це місце, яке здатне врятувати ваше життя. Психолог Дмитро Карпачов отримав звернення від жінки, яка майже місяць знаходиться в окупації. Психологічний стан погіршується, адже вона не може спати у бомбосховищі. Причина доволі поширена — жінка звикла спати виключно у своєму ліжку.

Більше на тему: Як врятувати шлюб і налагодити стосунки з дружиною на відстані, розповідає Андрій Жельветро

«Знайдіть спосіб залишити небезпечне для життя місце. Якщо ви знаходитеся під постійними ракетними атаками, тікайте, виїжджайте. Проте якщо зробити цього не можете з певних причин, облайштуйте бомбосховище», — радить Дмитро.   

Допомога психолога 29.06.2022 Дмитро Карпачов

Як налагодити сон у бомбосховищі  

  1. Облаштуйте бомбосховище максимально комфортно.
  2. За можливості візьміть речі з дому.
  3. Намагайтеся дотримуватися звичного ритму життя.
  4. Лягайте спати у визначений час.
  5. Відволікайте себе від страшних думок: спілкуйтеся з сусідами, читайте.
  6. Використовуйте пов’язку на очі.
  7. Не соромтеся інших людей у бомбосховищі: ваш храп, або неспокійний сон наразі хвилюватиме інших найменше. 

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Більше на тему: Як людям після поранення на війні прийняти свою нову зовнішність, розповіла Світлана Арефнія

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Допомога психолога: Як налагодити сон у бомбосховищі
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 11 липня?

 Допомога психолога: Як налагодити сон у бомбосховищі
Все буде добре

Ми з України: Любов із Чугуєва викладала малювання в бомбосховищах

 Допомога психолога: Як налагодити сон у бомбосховищі
Все буде добре

Ми з України: Оксана з Бучі розповіла про «Модульне містечко» для тих, чиї домівки знищила РФ

 Допомога психолога 07.07.2022 Андрій Жельветро
Все буде добре

Як врятувати шлюб і налагодити стосунки з дружиною на відстані, розповідає Андрій Жельветро

 допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 7 липня?

 Допомога психолога: Як налагодити сон у бомбосховищі
Все буде добре

Ми з України: Юлія з Росії марить Україною та допомагає ЗСУ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати