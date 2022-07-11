Як налагодити сон у бомбосховищі, розповів психолог Дмитро Карпачов

Повітряні тривоги не вщухають, а нехтувати ними — небезпечно для життя. Проте все більше людей жаліється, що страждають на безсоння, адже заснути у бомбосховищі просто не можуть. Тему сну і безпеки розбирав психолог Дмитро Карпачов у новому випуску «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». Детальніше — в матеріалі STB.UA.

Знову сирени, літають ракети, а ви знесиленні, тож бажаєте просто залишитися вдома у своєму ліжку?

Нехтувати повітряною тривогою не можна. Навіть якщо вам здається, що спускатися до бомбосховища вже не маєте сили! Адже це місце, яке здатне врятувати ваше життя. Психолог Дмитро Карпачов отримав звернення від жінки, яка майже місяць знаходиться в окупації. Психологічний стан погіршується, адже вона не може спати у бомбосховищі. Причина доволі поширена — жінка звикла спати виключно у своєму ліжку.

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«Знайдіть спосіб залишити небезпечне для життя місце. Якщо ви знаходитеся під постійними ракетними атаками, тікайте, виїжджайте. Проте якщо зробити цього не можете з певних причин, облайштуйте бомбосховище», — радить Дмитро.

Як налагодити сон у бомбосховищі

Облаштуйте бомбосховище максимально комфортно. За можливості візьміть речі з дому. Намагайтеся дотримуватися звичного ритму життя. Лягайте спати у визначений час. Відволікайте себе від страшних думок: спілкуйтеся з сусідами, читайте. Використовуйте пов’язку на очі. Не соромтеся інших людей у бомбосховищі: ваш храп, або неспокійний сон наразі хвилюватиме інших найменше.

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

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