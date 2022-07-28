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Все буде добре

Як допомогти дитині пережити розлуку з батьком після переїзду за кордон через війну, розповідає Світлана Арефнія

28.07.2022

Російські окупанти щодня обстрілюють ракетами українські міста. Рашисти цілять по житлових будинках, лікарнях та ТРЦ, і мільйони українок із дітьми змушені залишити країну задля безпеки. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Світлана Арефнія пояснила, як допомогти дитині пережити розлуку з батьком після переїзду за кордон через війну.

Як допомогти дитині пережити розлуку з татом | Допомога психолога

Стилістка-перукарка з Харкова Тетяна виховує двох синів ― 14-річного Михайла та 7-річного Тихона. Вона з молодшим сином поїхала до Німеччини, а Михайло залишився у Харкові. Колишній чоловік Тетяни забрав її та дітей в Харківську область. Тоді Михайло подумав, що тато з мамою знову разом. Коли Тетяна вирішила їхати в Німеччину, Михайло захотів залишитися у тата. Проте чоловік став служити у військовому госпіталі, тож сину доведеться поїхати в Харків до бабусі. Тепер жінка не знає, як їй забирати сина-підлітка, адаптувати його до іншої країни, та як організувати спілкування з батьком, щоб не довелося терміново везти Михайла назад.

Як допомогти дитині пережити розлуку з батьком після переїзду за кордон через війну

  1. Не перекладайте на дитину відповідальність за її безпеку та життя.
  2. Поясніть підлітку, що він перебуватиме за кордоном тимчасово.
  3. Акцентуйте увагу підлітка на тому, що він має зараз і що надбає нового.
  4. Допоможіть дитині соціалізуватися на новому місці.
  5. Забезпечте підлітку мобільний- або інтернет-зв’язок для спілкування з друзями.

Як допомогти дитині пережити розлуку з татом | Допомога психолога

  1. Домовтеся з дитиною, що за можливості будете возити її додому, аби вона поспілкувалася з батьком.
  2. Обов’язково виконуйте свої обіцянки.
  3. Тимчасове побачення з батьком не травмує дитину, а лише піде на користь
  4. Домовтеся з чоловіком про регулярний відеозвязок із дитиною.
  5. Попросіть батька, щоб він телефонував якомога частіше.

Як допомогти дитині пережити розлуку з татом | Допомога психолога

  1. Батькові:
  • не виховуйте по телефону, а цікавтеся, чим живе підліток;
  • давайте сину ініціацію чоловіка;
  • не критикуйте, не принижуйте, не знецінюйте свого сина;
  • доньці кажіть слова любові та ніжності, що ви її захищаєте.
  1. Не грайтеся в конкуренцію, хто важливіший для дитини ― мама чи тато.
  2. Не критикуйте батька при дитині.
  3. Не підкупайте дитину.

Як допомогти дитині пережити розлуку з татом | Допомога психолога

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