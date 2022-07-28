Як допомогти дитині пережити розлуку з татом | Допомога психолога

Як допомогти дитині пережити розлуку з батьком після переїзду за кордон через війну, розповідає Світлана Арефнія
Російські окупанти щодня обстрілюють ракетами українські міста. Рашисти цілять по житлових будинках, лікарнях та ТРЦ, і мільйони українок із дітьми змушені залишити країну задля безпеки. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія пояснила, як допомогти дитині пережити розлуку з батьком після переїзду за кордон через війну.
Стилістка-перукарка з Харкова Тетяна виховує двох синів ― 14-річного Михайла та 7-річного Тихона. Вона з молодшим сином поїхала до Німеччини, а Михайло залишився у Харкові. Колишній чоловік Тетяни забрав її та дітей в Харківську область. Тоді Михайло подумав, що тато з мамою знову разом. Коли Тетяна вирішила їхати в Німеччину, Михайло захотів залишитися у тата. Проте чоловік став служити у військовому госпіталі, тож сину доведеться поїхати в Харків до бабусі. Тепер жінка не знає, як їй забирати сина-підлітка, адаптувати його до іншої країни, та як організувати спілкування з батьком, щоб не довелося терміново везти Михайла назад.
Як допомогти дитині пережити розлуку з батьком після переїзду за кордон через війну
- Не перекладайте на дитину відповідальність за її безпеку та життя.
- Поясніть підлітку, що він перебуватиме за кордоном тимчасово.
- Акцентуйте увагу підлітка на тому, що він має зараз і що надбає нового.
- Допоможіть дитині соціалізуватися на новому місці.
- Забезпечте підлітку мобільний- або інтернет-зв’язок для спілкування з друзями.
- Домовтеся з дитиною, що за можливості будете возити її додому, аби вона поспілкувалася з батьком.
- Обов’язково виконуйте свої обіцянки.
- Тимчасове побачення з батьком не травмує дитину, а лише піде на користь
- Домовтеся з чоловіком про регулярний відеозвязок із дитиною.
- Попросіть батька, щоб він телефонував якомога частіше.
- Батькові:
- не виховуйте по телефону, а цікавтеся, чим живе підліток;
- давайте сину ініціацію чоловіка;
- не критикуйте, не принижуйте, не знецінюйте свого сина;
- доньці кажіть слова любові та ніжності, що ви її захищаєте.
- Не грайтеся в конкуренцію, хто важливіший для дитини ― мама чи тато.
- Не критикуйте батька при дитині.
- Не підкупайте дитину.
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