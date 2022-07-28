Как помочь ребенку пережить разлуку с папой | Допомога психолога

Как помочь ребенку пережить разлуку с отцом после переезда за границу из-за войны, рассказала Светлана Арефния

Российские оккупанты каждый день обстреливают ракетами украинские города. Рашисты стреляют по жилым домам, больницам и ТРЦ, и миллионы украинок с детьми вынуждены покинуть страну в целях безопасности. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния объяснила, как помочь ребенку пережить разлуку с отцом после переезда за границу из-за войны.

Стилистка-парикмахерша из Харькова Татьяна воспитывает двух сыновей — 14-летнего Михаила и 7-летнего Тихона. Она с младшим сыном уехала в Германию, а Михаил остался в Харькове. Сначала бывший муж Татьяны забрал ее и детей в Харьковскую область. Тогда Михаил подумал, что папа с мамой снова вместе. Когда Татьяна решила уехать в Германию, Михаил захотел остаться у папы. Сейчас мужчина начал служить в военном госпитале, а Михаилу придется поехать в Харьков к бабушке. Теперь Татьяна не знает, как ей забирать сына-подростка, адаптировать его к Германии, и как организовать общение с отцом, чтобы не пришлось срочно везти Михаила обратно.

Как помочь ребенку пережить разлуку с отцом после переезда за границу из-за войны

Не перекладывайте на ребенка ответственность за его безопасность и жизнь. Объясните ребенку, что он будет находиться за границей временно. Акцентируйте внимание подростка на том, что он имеет сейчас и что приобретает нового. Помогите ребенку социализироваться на новом месте. Обеспечьте подростку мобильную или интернет-связь для общения с друзьями.

Договоритесь с ребенком, что по возможности свозите его домой, чтобы он пообщался с отцом. Обязательно выполняйте свои обещания. Временное свидание с отцом не травмирует ребенка, а только пойдет на пользу Договоритесь с мужем о регулярной видеосвязи с ребенком. Попросите отца, чтобы он звонил по телефону как можно чаще.

Отцам:

не воспитывайте по телефону, а интересуйтесь чем живет подросток;

давайте сыну инициацию мужчины;

не критикуйте, не унижайте, не обесценивайте своего сына;

дочери говорите слова любви и нежности, что вы ее защищаете.

Не играйте в конкуренцию, кто важнее для ребенка ― мама или папа. Не критикуйте отца при ребенке. Не подкупайте ребенка.

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