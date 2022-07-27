Як переконати людину спуститися в укриття під час тривоги | Допомога психолога

Як змусити чоловіка під час повітряної тривоги ховатися у більше безпечному місці, розповідає Андрей Жельветро

Окупанти з росії щодня обстрілюють ракетами цивільні будинки, садочки, лікарні та пологові. Після того, як провалився перший наступ рф в Україні, люди в деяких областях стали нехтувати правилами безпеки, не ховаються в укриттях при повітряній тривозі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснив, як змусити чоловіка під час повітряної тривоги ховатися у безпечному місці.

Фото – КМДА

Тетяна з чоловіком виховують 10-річну дочку та 5-річного сина. Вони жили в Бучанському районі, після початку повномасштабного вторгення росії, меньша дитина стала перелякана. Коли мама з дітьми біжить в укриття під час тривоги, чоловік залишається вдома та навпаки ― пропонує Тані випити заспокійливе. Зараз Тетяна працює, а чоловік, який залишився без роботи, займається дітьми. Під час повітряної тривоги він з дітьми не ховається в укриття. Жінку хвилює, як змусити чоловіка серйозно ставитися до безпеки дітей і зважати на ризик загинути під обстрілами.

Як змусити чоловіка під час повітряної тривоги ховатися у більше безпечному місці?

З’ясуйте причину, чому чоловік ігнорує ваші прохання. Змініть форму спілкування. Кажіть більше про почуття до чоловіка, аніж висувайте претензії. Змініть його позицію зі слабкої на сильну. Заручіться підтримкою авторитетних для чоловіка людей.

Домовтеся з дітьми, щоб це була їхня ініціатива ховатися у підвал. Знайдіть людину, яка доглядатиме ваших дітей замість чоловіка. Відправте працювати чоловіка, а самі опікуйтеся дітьми

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