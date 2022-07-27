Як переконати людину спуститися в укриття під час тривоги | Допомога психолога

Як змусити чоловіка під час повітряної тривоги ховатися у більше безпечному місці, розповідає Андрей Жельветро
Окупанти з росії щодня обстрілюють ракетами цивільні будинки, садочки, лікарні та пологові. Після того, як провалився перший наступ рф в Україні, люди в деяких областях стали нехтувати правилами безпеки, не ховаються в укриттях при повітряній тривозі. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро пояснив, як змусити чоловіка під час повітряної тривоги ховатися у безпечному місці.
Фото – КМДА
Тетяна з чоловіком виховують 10-річну дочку та 5-річного сина. Вони жили в Бучанському районі, після початку повномасштабного вторгення росії, меньша дитина стала перелякана. Коли мама з дітьми біжить в укриття під час тривоги, чоловік залишається вдома та навпаки ― пропонує Тані випити заспокійливе. Зараз Тетяна працює, а чоловік, який залишився без роботи, займається дітьми. Під час повітряної тривоги він з дітьми не ховається в укриття. Жінку хвилює, як змусити чоловіка серйозно ставитися до безпеки дітей і зважати на ризик загинути під обстрілами.
Як змусити чоловіка під час повітряної тривоги ховатися у більше безпечному місці?
- З’ясуйте причину, чому чоловік ігнорує ваші прохання.
- Змініть форму спілкування.
- Кажіть більше про почуття до чоловіка, аніж висувайте претензії.
- Змініть його позицію зі слабкої на сильну.
- Заручіться підтримкою авторитетних для чоловіка людей.
- Домовтеся з дітьми, щоб це була їхня ініціатива ховатися у підвал.
- Знайдіть людину, яка доглядатиме ваших дітей замість чоловіка.
- Відправте працювати чоловіка, а самі опікуйтеся дітьми
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