Как убедить человека спуститься в укрытие во время тревоги | Допомога психолога

Как заставить мужчину во время воздушной тревоги прятаться в более безопасном месте, рассказал Андрей Жельветро

Оккупанты из россии ежедневно обстреливают ракетами гражданские дома, садики, больницы и роддомы. После того, как провалилось первое наступление рф в Украине, люди в некоторых областях стали пренебрегать правилами безопасности и не прячутся в укрытиях при воздушной тревоге. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро объяснил, как заставить мужа во время воздушной тревоги прятаться в безопасном месте.

Фото ― КМДА

Татьяна с мужем воспитывают 10-летнюю дочь и 5-летнего сына. Они жили в Бучанском районе, после начала полномасштабного вторжения россии, младший ребенок стал испуган. Когда мама с детьми бежит в укрытие во время тревоги, муж остается дома и наоборот – предлагает Тане выпить успокоительное. Сейчас Татьяна работает, а оставшийся без работы мужчина занимается детьми. Во время воздушной тревоги он не прячется в укрытие с детьми. Женщину волнует, как заставить мужа серьезно относиться к безопасности детей и учитывать риск погибнуть под обстрелами.

Как заставить мужчину во время воздушной тревоги прятаться в более безопасном месте?

Выясните причину, почему мужчина игнорирует ваши просьбы. Измените форму общения. Говорите больше о чувствах к мужчине, чем выдвигайте претензии. Измените его позицию со слабой на сильную. Заручитесь поддержкой авторитетных для мужа людей.

Договоритесь с детьми, чтобы это была их инициатива прятаться в подвал. Найдите человека, который будет ухаживать за вашими детьми вместо мужа. Отправьте работать мужа, а сами заботьтесь о детях.

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