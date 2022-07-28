«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 28 липня?

Сьогодні, 28 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У четвер, 28.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» психолог Світлана Арефнія дасть поради з тем:

Як допомогти дитині пережити розлуку з батьком після переїзду за кордон через війну?

Як позбутися заїкання, що виникло у дитини внаслідок стресу під час війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 28 липня о 23:10 на СТБ!

Video: «Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 28 липня? Що буде у 60 випуску Допомога психолога від 28 липня 2022 року? Дивіться рубрику Допомога психолога із Світланою Арфнією - Все буде добре на СТБ 28.07.2022

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