Як захистити дитину від скоєння злочинів у Мережі | Допомога психолога

Як батькам вберегти дітей від залучення до протиправної діяльності через інтернет під час війни, розповідає Світлана Арефнія
Через війну багато українців переживають сильну нестачу грошей. Іноді діти можуть вирішувати «допомогти» батькам, а через це ризикують втрапити у біду в Мережі, натрапивши на шахраїв чи на спецслужби росіян. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, що робити, щоб вберегти дітей від шахраїв та російських спецслужб у Мережі під час війни.
Катерина із Запоріжжя сама виховує 14-річного сина Славіка. Через війну вона втратила роботу, а допомагають їй батьки. Коли син дізнався про мамині проблеми, то заявив, що буде шукати собі роботу. Тоді Катя відмовила, а хлопчик замкнувся та став агресивним. У нього з’явився новий «друг» у Мережі, він не говорить мамі куди і коли ходить. Жінка хвилюється, що його можуть використовувати для наведення ворожих авіаударів.
Як батькам вберегти дітей від залучення до протиправної діяльності через інтернет під час війни
- Не жалійтеся дитині, що ви не можете впоратися з фінансовими труднощами.
У багатьох українців погіршився фінансовий стан, і діти можуть натрапити на шахраїв, які запропонують «легкий» заробіток. Щоб цього уникнути не треба жалітися дитині на нестачу грошей та створювати враження, що ви не можете справитися.
- Цікавтеся тим, що дитина робить в інтернеті.
Коли дитина починає замикатися у собі та шукати щось в інтернеті, поцікавтеся, що вона робить, особливо, якщо подібна поведінка не була притаманна раніше, можливо, у дитини з’явилися небезпечні друзі.
- Контролюйте оточення дитини.
Якщо ви не знаєте оточення дитини, ви не зможете контролювати вплив ззовні на виховання дитини.
- Обговоріть із підлітком обов’язкові правила інтернет-безпеки:
- не поширювати особисті дані;
- не спілкуватися з незнайомцями;
- не переходити за посиланнями, що надіслані з невідомих джерел;
- не приховувати від батьків секрети, які нав’язують незнайомці;
- розповідати батькам про повідомлення від незнайомих людей.
Шахраї намагаються знайти слабкі місця у сім’ї, пропонують зробити сюрприз для батьків. Радять домовитися нічого не розповідати дорослим, поки не буде завершена робота. Діти люблять секрети і сюрпризи, вони можуть повірити такому. Тому важливо обговорити із дитиною, що у вас, як у батьків та дітей не має бути секретів одне від одного. Якщо ж діти зустрічають незнайомців, які кажуть, що знають батьків, треба прийти до дорослих та розповісти, що сталося.
- Запевніть дитину, що завжди підтримаєте її, навіть якщо вона припустилася помилки.
Поясніть, що всі люди помиляються, і що дитина має право на помилку ― цього не треба соромитися, а ви, як батьки, завжди підтримаєте дитину та допоможете вирішити проблеми.
- Запропонуйте дитині уявити, що фото або відео, яке вона збирається комусь надіслати, буде на білборді біля її школи.
Запропонуйте вправу ― перед тим, які відправляти комусь якісь фото чи відео, хай уявить, чи може вона їх повісити на білборд біля школи чи дому. Чи вони не викликають у неї негативні почуття?
- Попросіть підлітка закрити свій профіль у соцмережі.
Це треба для того, щоб незнайомці не могли обманути дитину.
- Розвивайте у підлітка критичне мислення.
- Допомагайте дитині розвивати впевненість у собі та підвищувати самооцінку.
Настає момент, коли дитина шукає не лише гроші, але визнання, і вона може знайти його у небезпечних людей. Якщо батьки не підтримують дитину, то злочинці можуть добитися свого, коли підтримують їх.
- Розповідайте дітям про випадки, коли завербовані злочинцями підлітки несвідомо ставали навідниками.
Шахраї можуть сказати, що в діях немає нічого поганого. Треба пояснювати, що такі дії матимуть негативні наслідки.
- Поясніть підлітку, що через його протиправні дії можуть загинути люди.
- Попередьте підлітка, що за протиправні дії нестиме відповідальність.
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