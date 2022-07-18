Как защитить ребенка от совершения преступлений в Сети | Допомога психолога

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Все буде добре

Как родителям уберечь детей от привлечения к противоправной деятельности через интернет во время войны, рассказывает Светлана Арефния

18.07.2022

Из-за войны многие украинцы переживают сильную нехватку денег. Иногда дети могут решить «помочь» родителям, а потому могут попасть в беду в Сети, наткнувшись на мошенников или на спецслужбы россиян. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, что делать, чтобы уберечь детей от мошенников и российских спецслужб в Сети во время войны.

Допомога психолога 18.07.2022 Світлана Арефнія

Екатерина из Запорожья сама воспитывает 14-летнего сына Славика. Из-за войны она потеряла работу, а помогают ей родители. Когда сын узнал о маминых проблемах, то заявил, что будет искать себе работу. Тогда Катя отказала, а мальчик закрылся, стал агрессивным. У него появился новый «друг» в Сети, он не говорит маме куда и когда ходит. Женщина переживает, что его могут использовать для наведения вражеских авиаударов.

Как родителям уберечь детей от привлечения к противоправной деятельности через интернет во время войны

  1. Не жалуйтесь ребенку, что вы не можете справиться с финансовыми трудностями.

У многих украинцев ухудшилось финансовое состояние, и дети могут встретить мошенников, которые предложат «легкий» заработок. Чтобы этого избежать, не надо жаловаться ребенку на нехватку денег и создавать впечатление, что вы не можете справиться.

  1. Интересуйтесь тем, что ребенок делает в интернете.

Когда ребенок начинает замыкаться в себе и искать что-то в интернете, поинтересуйтесь, что он делает, особенно если подобное поведение не было присуще раньше. Возможно, у ребенка появились опасные друзья.

  1. Контролируйте окружение ребенка.

Если вы не знаете окружения ребенка, вы не сможете контролировать влияние извне на воспитание ребенка.

  1. Обсудите с подростком обязательные правила интернет-безопасности:
  • не распространять личные данные;
  • не общаться с незнакомцами;
  • не переходить по ссылкам, присланным из неизвестных источников;
  • не скрывать от родителей секреты, навязываемые незнакомцами;
  • рассказывать родителям о сообщениях от незнакомых людей.

Мошенники пытаются найти слабые места в семье, предлагают преподнести сюрприз для родителей. Просят договориться ничего не рассказывать взрослым, пока не будет завершена работа. Дети любят секреты и сюрпризы, они могут поверить такому. Поэтому важно обсудить с ребенком, что у вас, как у родителей и детей, не должно быть секретов друг от друга. Если же дети встречают незнакомцев, которые говорят, что знают родителей, нужно прийти к родителям и рассказать, что произошло.

Допомога психолога 18.07.2022 Світлана Арефнія

  1. Убедите ребенка, что всегда поддержите его, даже если он допустил ошибку.

Объясните, что все люди ошибаются, и что ребенок имеет право на ошибку ― этого не нужно стесняться, а вы, как родители, всегда поддержите ребенка и поможете решить проблемы.

  1. Предложите ребенку представить, что фото или видео, которое он собирается кому-то послать, будет на билборде возле его школы.

Предложите упражнение ― перед тем, как отправлять кому-то фото или видео, пусть представит, может ли он их повесить на билборд возле школы или дома. Не вызывают ли они негативных чувств?

  1. Попросите ребенка закрыть свой профиль в соцсети.

Это нужно для того, чтобы незнакомцы не могли обмануть ребенка.

  1. Развивайте у ребенка критическое мышление.
  2. Помогайте ребенку развивать уверенность в себе и повышать самооценку.

Наступает момент, когда ребенок ищет не только деньги, но признание, и он может найти его у опасных людей. Если родители не поддерживают ребенка, то преступники могут добиться своего, когда их поддерживают.

Допомога психолога 18.07.2022 Світлана Арефнія

  1. Рассказывайте детям о случаях, когда завербованные преступниками подростки бессознательно становились наводчиками.

Мошенники могут сказать, что в действиях нет ничего плохого. Следует объяснять, что такие поступки будут иметь негативные последствия.

  1. Объясните подростку, что из-за его противоправных действий могут погибнуть люди.
  2. Предупредите ребенка, что за противоправные действия будет нести ответственность.

Допомога психолога 18.07.2022 Світлана Арефнія

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

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