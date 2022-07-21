Як виносити дитину під час війни | Допомога психолога

Як вагітній жінці спокійно виносити дитину під час війни, розповідає Світлана Арефнія
Україна героїчно протистоїть повномасштабному російському вторгненню, життя триває, і багато закоханих пар мріє про дітей. Проте їх зупиняє страх через постійне бомбардування росіянами цивільних в Україні. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як вагітній жінці спокійно виносити дитину під час війни в Україні.
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Ілона з Дніпра планувала вийти заміж за хлопця, проте коханий пішов у ЗСУ, а весілля перенесли. Тепер вона дізналася, що вагітна. Хлопець дуже зрадів, а дівчина не знає, що робити. З одного боку Ілона давно хотіла дитину, а з іншого ― зараз війна, і вона переживає, що не час народжувати.
Як вагітній жінці спокійно виносити дитину під час війни
- Організм жінки влаштований так, щоб максимально захистити плід від зовнішніх подразників.
- Намагайтесь перебувати якнайдалі від військових дій.
Якщо ви перебуваєте в зоні бойових дій або в потенційній небезпеці, необхідно покинути це місце. Можливо, виїхати за кордон.
- Порахуйте цифри у зворотному порядку ― це допоможе вам заспокоїтись.
Якщо ви знаходитеся у стресі, треба навчитися себе заспокоювати. Рахуйте ззаду наперед ― у цей час організм фокусується на цьому.
- Аби сфокусуватися на приємному, знайдіть десять різних кольорів навколо себе.
- Читайте вголос казки.
Якщо ви будете думати, що читаєте для немовляти, це буде налаштовувати вас на материнстві.
- Під час вагітності кожна жінка сконцентрована на собі та своїй майбутній дитині. Все інше сприймається як другорядне й далеке.
Вагітна жінка та молода мама психологічно так захищається, що треба лише намагатися не заважати організму. Будьте у безпеці.
- Якщо ви переживаєте, що у новонародженої дитини не буде всіх необхідних речей, можете вже з перших місяців вагітності купувати щось для немовляти. І не зважайте на забобони.
- Приєднуйтеся до груп вагітних жінок ― ви отримаєте корисну інформацію та підтримаєте свою емоційну рівновагу.
Ви можете ділитися переживаннями для того, щоб відновити свій стабільний психологічний стан. Потурбуйтеся, щоб зовнішній вплив був безпечним та максимально підтримуючим.
- У житті дуже часто бувають складні періоди, але це не означає, що слід відмовитися від народження дітей і чекати, коли настане добробут.
- Повернутися до дружини та дітей ― це потужна мотивація для чоловіків, які зараз на передовій.
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