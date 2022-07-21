Як виносити дитину під час війни | Допомога психолога

Як вагітній жінці спокійно виносити дитину під час війни, розповідає Світлана Арефнія

Україна героїчно протистоїть повномасштабному російському вторгненню, життя триває, і багато закоханих пар мріє про дітей. Проте їх зупиняє страх через постійне бомбардування росіянами цивільних в Україні. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як вагітній жінці спокійно виносити дитину під час війни в Україні.

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Ілона з Дніпра планувала вийти заміж за хлопця, проте коханий пішов у ЗСУ, а весілля перенесли. Тепер вона дізналася, що вагітна. Хлопець дуже зрадів, а дівчина не знає, що робити. З одного боку Ілона давно хотіла дитину, а з іншого ― зараз війна, і вона переживає, що не час народжувати.

Як вагітній жінці спокійно виносити дитину під час війни

Організм жінки влаштований так, щоб максимально захистити плід від зовнішніх подразників. Намагайтесь перебувати якнайдалі від військових дій.

Якщо ви перебуваєте в зоні бойових дій або в потенційній небезпеці, необхідно покинути це місце. Можливо, виїхати за кордон.

Порахуйте цифри у зворотному порядку ― це допоможе вам заспокоїтись.

Якщо ви знаходитеся у стресі, треба навчитися себе заспокоювати. Рахуйте ззаду наперед ― у цей час організм фокусується на цьому.

Аби сфокусуватися на приємному, знайдіть десять різних кольорів навколо себе. Читайте вголос казки.

Якщо ви будете думати, що читаєте для немовляти, це буде налаштовувати вас на материнстві.

Під час вагітності кожна жінка сконцентрована на собі та своїй майбутній дитині. Все інше сприймається як другорядне й далеке.

Вагітна жінка та молода мама психологічно так захищається, що треба лише намагатися не заважати організму. Будьте у безпеці.

Якщо ви переживаєте, що у новонародженої дитини не буде всіх необхідних речей, можете вже з перших місяців вагітності купувати щось для немовляти. І не зважайте на забобони. Приєднуйтеся до груп вагітних жінок ― ви отримаєте корисну інформацію та підтримаєте свою емоційну рівновагу.

Ви можете ділитися переживаннями для того, щоб відновити свій стабільний психологічний стан. Потурбуйтеся, щоб зовнішній вплив був безпечним та максимально підтримуючим.

У житті дуже часто бувають складні періоди, але це не означає, що слід відмовитися від народження дітей і чекати, коли настане добробут. Повернутися до дружини та дітей ― це потужна мотивація для чоловіків, які зараз на передовій.

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