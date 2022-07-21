Как выносить ребенка во время войны | Допомога психолога

Как беременной женщине спокойно выносить ребенка во время войны, рассказала Светлана Арефния
Украина героически противостоит полномасштабному российскому вторжению, жизнь продолжается, и многие влюбленные пары мечтают о детях. Однако их останавливает страх из-за постоянной бомбардировки россиянами гражданских в Украине. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как беременной женщине спокойно выносить ребенка во время войны в Украине.
Фото — Pexels.com
Илона из Днепра планировала выйти замуж, но любимый ушел в ВСУ, а свадьбу перенесли. Теперь она узнала, что беременна. Парень очень обрадовался, а девушка не знает, что делать. С одной стороны Илона давно хотела ребенка, а с другой ― сейчас война, и она переживает, что не время рожать.
Как беременной женщине спокойно выносить ребенка во время войны
- Организм женщины устроен так, чтобы максимально оградить плод от внешних раздражителей.
- Старайтесь находиться подальше от военных действий.
Если вы находитесь в зоне боевых действий или потенциальной опасности, необходимо покинуть это место. Возможно, уехать за границу.
- Посчитайте цифры в обратном порядке ― это поможет вам успокоиться.
Если вы находитесь в стрессе, нужно научиться себя успокаивать. Считайте наоборот ― в это время организм отвлекается.
- Чтобы сфокусироваться на приятном, найдите десять разных цветов вокруг себя.
- Читайте вслух сказки.
Если вы будете думать, что читаете для ребенка, это будет настраивать вас на материнство.
- Во время беременности каждая женщина сконцентрирована на себе и своем будущем ребенке. Все остальное воспринимается как второстепенное и далекое.
Беременная женщина и молодая мама психологически так защищается, что нужно только стараться не мешать организму. Будьте в безопасности.
- Если вы переживаете, что у новорожденного ребенка не будет всех необходимых вещей, можете уже с первых месяцев беременности покупать что-нибудь для младенца. И не обращайте внимания на предрассудки.
- Присоединяйтесь к группам беременных женщин ― вы получите полезную информацию и поддержите свое эмоциональное равновесие.
Вы можете делиться переживаниями, чтобы восстановить свое стабильное психологическое состояние. Позаботьтесь, чтобы внешнее воздействие было безопасным и максимально поддерживающим.
- В жизни очень часто бывают сложные периоды, но это не означает, что следует отказаться от рождения детей и ждать, когда наступит благополучие.
- Вернуться к жене и детям – это мощная мотивация для мужчин, которые сейчас на передовой.
Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.