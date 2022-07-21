Как выносить ребенка во время войны | Допомога психолога

Как беременной женщине спокойно выносить ребенка во время войны, рассказала Светлана Арефния

Украина героически противостоит полномасштабному российскому вторжению, жизнь продолжается, и многие влюбленные пары мечтают о детях. Однако их останавливает страх из-за постоянной бомбардировки россиянами гражданских в Украине. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как беременной женщине спокойно выносить ребенка во время войны в Украине.



Фото — Pexels.com

Илона из Днепра планировала выйти замуж, но любимый ушел в ВСУ, а свадьбу перенесли. Теперь она узнала, что беременна. Парень очень обрадовался, а девушка не знает, что делать. С одной стороны Илона давно хотела ребенка, а с другой ― сейчас война, и она переживает, что не время рожать.

Как беременной женщине спокойно выносить ребенка во время войны

Организм женщины устроен так, чтобы максимально оградить плод от внешних раздражителей. Старайтесь находиться подальше от военных действий.

Если вы находитесь в зоне боевых действий или потенциальной опасности, необходимо покинуть это место. Возможно, уехать за границу.

Посчитайте цифры в обратном порядке ― это поможет вам успокоиться.

Если вы находитесь в стрессе, нужно научиться себя успокаивать. Считайте наоборот ― в это время организм отвлекается.

Чтобы сфокусироваться на приятном, найдите десять разных цветов вокруг себя. Читайте вслух сказки.

Если вы будете думать, что читаете для ребенка, это будет настраивать вас на материнство.

Во время беременности каждая женщина сконцентрирована на себе и своем будущем ребенке. Все остальное воспринимается как второстепенное и далекое.

Беременная женщина и молодая мама психологически так защищается, что нужно только стараться не мешать организму. Будьте в безопасности.

Если вы переживаете, что у новорожденного ребенка не будет всех необходимых вещей, можете уже с первых месяцев беременности покупать что-нибудь для младенца. И не обращайте внимания на предрассудки. Присоединяйтесь к группам беременных женщин ― вы получите полезную информацию и поддержите свое эмоциональное равновесие.

Вы можете делиться переживаниями, чтобы восстановить свое стабильное психологическое состояние. Позаботьтесь, чтобы внешнее воздействие было безопасным и максимально поддерживающим.

В жизни очень часто бывают сложные периоды, но это не означает, что следует отказаться от рождения детей и ждать, когда наступит благополучие. Вернуться к жене и детям – это мощная мотивация для мужчин, которые сейчас на передовой.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.