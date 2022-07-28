Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 28 июля?

28.07.2022

Сегодня, 28 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния  ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

светлана арефния допомога психолога

Больше по теме: Как беременной женщине спокойно выносить ребенка во время войны, рассказала Светлана Арефния

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В четверг, 28.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» психолог Светлана Арефния даст советы на темы:

  • Как помочь ребенку пережить разлуку с отцом после переезда за границу из-за войны?
  • Как избавиться от заикания, возникшего у ребенка в результате стресса во время войны?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 28 июля в 23:10 на СТБ!

Video: «Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 28 июля?

Что будет в 60 выпуске Допомога психолога от 28 июля 2022 года? Смотрите рубрику Допомога психолога со Светланой Арефнией от Все буде добре на СТБ 28.07.2022

Больше по теме: Как родителям уберечь детей от привлечения к противоправной деятельности через интернет во время войны, рассказывает Светлана Арефния

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Допомога психолога: что будет в выпуске от 28 июля
Все буде добре

Как заставить мужчину во время воздушной тревоги прятаться в более безопасном месте, рассказал Андрей Жельветро

 хлебцы
Все буде добре

Как похудеть быстро и легко: хлебцы, пророщенные зерна, стевия

 допомога психолога андрей жельветро
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 27 июля?

 Допомога психолога: что будет в выпуске от 28 июля
Все буде добре

Стручковая фасоль для красоты и молодости: советы Светланы Фус

 горчичная маска
Все буде добре

Горчичная маска для роста волос: рецепт Ольги Метельской

 Допомога психолога: что будет в выпуске от 28 июля
Все буде добре

Маска против выпадения волос: рецепт от Лилии Ребрик
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить