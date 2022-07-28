«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 28 июля?
Сегодня, 28 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.
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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.
В четверг, 28.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» психолог Светлана Арефния даст советы на темы:
- Как помочь ребенку пережить разлуку с отцом после переезда за границу из-за войны?
- Как избавиться от заикания, возникшего у ребенка в результате стресса во время войны?
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» 28 июля в 23:10 на СТБ!
Video: «Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 28 июля?
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