Як прийняти себе після поранення під час війни | Допомога психолога

Як людям після поранення на війні прийняти свою нову зовнішність, розповіла Світлана Арефнія

росіяни обстрілюють цивільних в Україні, а сотні невинних отримують поранення. Не завжди людина готова звикнути та змиритися з новою зовнішністю після понівечення та операцій. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як людям після поранення через війну прийняти свою нову зовнішність та не комплексувати.

20-річна Ольга з Чернігова під час евакуації потрапила під обстріл рашистів. Вона отримала осколкові ураження обличчя, зони декольте та рук. Дівчина вже перенесла декілька операцій, а інші ― ще попереду. Ольга зізналася, що страшно комплексує через це, тож постійно прикриває тіло. Вже навіть відмовилася від більшості соціальних зв’язків. Оля хоче, щоб їй допомогли не комплексувати та прийняти нову зовнішність.

Як людям після поранення на війні прийняти свою нову зовнішність

Знайдіть для себе авторитетних людей, які зможуть стати для вас прикладом.

Оксана Бутурчук та Олена Юрковська ― українські спортсменки, одна з яких втратила зір, а інша ноги. Проте вони стали Паралімпійськими чемпіонками та живуть далі. Такі люди можуть бути прикладом у знаходженні способу як жити далі.

Прийміть себе таким, яким ви тепер є.

Головною метою є прийняття себе новим. Коли ми починаємо працювати над новою ідентичністю, всі страхи зникають. Коли ми відторгаємо себе, страхи залишаються, тоді нас не сприймають оточуючі.

Розвивайте свої внутрішні якості ― це додасть вам впевненості.

Треба перефокусуватися від фізичного тіла на внутрішній світ. Зазвичай ми помічаємо, що відбувається всередині людини.

Звикайте до свого відображення в дзеркалі поступово.

Раз на день дивіться у дзеркало і знаходьте те, що у вас гарне.

Якщо ви боїтеся, що вашу змінену зовнішність не сприймуть інші люди, почніть спілкування зі своїх близьких.

Почніть відкриватися та говорити про свої переживання спочатку близьким. Згодом мозок буде готовий до наступних дій.

Не ховайте свої фізичні зміни від оточуючих ― тоді інші меньше звертатимуть на них увагу.

У психіки така особливість: коли ви щось ховаєте, то іншим хочеться подивитися, що саме ви приховуєте.

Не реагуйте агресивно на людей, які намагаються вас образити.

На зауваження можна задати єдине питання: «Навіщо ви мені це кажете?»

Знайдіть справу, якою зможете займатися, враховуючи свої фізичні зміни.

Знайдіть, якою справою ви можете займатися, зважаючи на свої зміни. Саме знаходження своєї ролі в соціумі є важливим елементом адаптації для людини.

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