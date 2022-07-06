Как принять себя после ранения во время войны | Допомога психолога

Как людям после ранения на войне принять свою новую внешность, рассказала Светлана Арефния
россияне обстреливают гражданских в Украине и сотни невинных получают ранения. Не всегда человек готов свыкнуться с новой внешностью после увечий и операций. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как людям после ранения из-за войны принять свою новую внешность и не комплексовать.
20-летняя Ольга из Чернигова во время эвакуации попала под обстрелы рашистов. Девушка получила осколочные ранения лица, зоны декольте и рук. Она уже перенесла несколько операций, а другие — еще впереди. Ольга призналась, что из-за этого страшно комплексует и постоянно прикрывает тело. Уже даже отказалась от большинства социальных связей. Оля хочет, чтобы ей помогли не комплексовать и принять новый облик.
Как людям после ранения на войне принять свою новую внешность
- Найдите авторитетных людей, которые смогут стать для вас примером.
Оксана Бутурчук и Елена Юрковская ― украинские спортсменки, одна из которых потеряла зрение, а другая ноги. Однако они стали Паралимпийскими чемпионами и живут дальше. Такие люди могут служить примером в нахождении способа как жить дальше.
- Примите себя такой, какой вы есть.
Главной целью является принятие себя новым. Когда мы начинаем работать над новой идентичностью, все страхи исчезают. Когда мы отвергаем себя, страхи остаются, и нас не воспринимают окружающие.
- Развивайте свои внутренние качества ― это придаст вам уверенность.
Надо перефокусироваться от физического тела во внутренний мир. Обычно мы замечаем, что происходит внутри человека.
- Привыкайте к своему отображению в зеркале постепенно.
Смотрите раз в день в зеркало и находите то, что в вас красивое.
- Если вы боитесь, что вашу измененную внешность не воспримут другие люди, начните общение со своими близкими.
Начните открываться и говорить о своих переживаниях сначала близким. Со временем мозг будет готов к следующим шагам.
- Не скрывайте свои физические изменения от окружающих ― тогда другие будут меньше обращать на них внимание.
У психики такая особенность: когда вы что-то прячете, то другим хочется посмотреть, что именно вы скрываете.
- Не реагируйте агрессивно на людей, которые пытаются оскорбить вас.
На замечания можно задать единственный вопрос: «Зачем вы мне это говорите?»
- Найдите дело, которым сможете заниматься, учитывая свои физические изменения.
Найдите, каким делом вы можете заниматься, учитывая свои изменения. Именно нахождение своей роли в социуме является важным элементом адаптации для человека.
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