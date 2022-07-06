Как принять себя после ранения во время войны | Допомога психолога

Как людям после ранения на войне принять свою новую внешность, рассказала Светлана Арефния

россияне обстреливают гражданских в Украине и сотни невинных получают ранения. Не всегда человек готов свыкнуться с новой внешностью после увечий и операций. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как людям после ранения из-за войны принять свою новую внешность и не комплексовать.

20-летняя Ольга из Чернигова во время эвакуации попала под обстрелы рашистов. Девушка получила осколочные ранения лица, зоны декольте и рук. Она уже перенесла несколько операций, а другие — еще впереди. Ольга призналась, что из-за этого страшно комплексует и постоянно прикрывает тело. Уже даже отказалась от большинства социальных связей. Оля хочет, чтобы ей помогли не комплексовать и принять новый облик.

Как людям после ранения на войне принять свою новую внешность

Найдите авторитетных людей, которые смогут стать для вас примером.

Оксана Бутурчук и Елена Юрковская ― украинские спортсменки, одна из которых потеряла зрение, а другая ноги. Однако они стали Паралимпийскими чемпионами и живут дальше. Такие люди могут служить примером в нахождении способа как жить дальше.

Примите себя такой, какой вы есть.

Главной целью является принятие себя новым. Когда мы начинаем работать над новой идентичностью, все страхи исчезают. Когда мы отвергаем себя, страхи остаются, и нас не воспринимают окружающие.

Развивайте свои внутренние качества ― это придаст вам уверенность.

Надо перефокусироваться от физического тела во внутренний мир. Обычно мы замечаем, что происходит внутри человека.

Привыкайте к своему отображению в зеркале постепенно.

Смотрите раз в день в зеркало и находите то, что в вас красивое.

Если вы боитесь, что вашу измененную внешность не воспримут другие люди, начните общение со своими близкими.

Начните открываться и говорить о своих переживаниях сначала близким. Со временем мозг будет готов к следующим шагам.

Не скрывайте свои физические изменения от окружающих ― тогда другие будут меньше обращать на них внимание.

У психики такая особенность: когда вы что-то прячете, то другим хочется посмотреть, что именно вы скрываете.

Не реагируйте агрессивно на людей, которые пытаются оскорбить вас.

На замечания можно задать единственный вопрос: «Зачем вы мне это говорите?»

Найдите дело, которым сможете заниматься, учитывая свои физические изменения.

Найдите, каким делом вы можете заниматься, учитывая свои изменения. Именно нахождение своей роли в социуме является важным элементом адаптации для человека.

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