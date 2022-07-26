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Все буде добре

Чи допоможе війна виховати хлопчика справжнім чоловіком, розповідає Дмитро Карпачов

26.07.2022

Українські військові щодня захищають життя десятків мільйонів співгромадян. Вони є прикладом для всіх, тож молоде покоління хоче бути як вони. Дехто з батьків задумується, чи можна під час війни навчити своїх синів «бути чоловіком». У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов розповів, чи допоможе війна виховати справжнім чоловіком маленького хлопчика.

Виховання хлопчика під час війни: допомога психолога

Учасниця «Супермама»-4 Світлана розлучилася з чоловіком і живе з сином. Під час війни вона задалася питанням, чи можна на прикладі українських військових навчити 9-річного сина, яким треба бути чоловік?

Чи допоможе війна виховати хлопчика справжнім чоловіком

  1. Війна ― це не час вимагати чогось від дітей. Це час власним прикладом показати, якими мають бути батьки.
  2. Вселяйте у своїх дітей впевненість, що за будь-яких обставин усе буде добре і ви все подолаєте.
  3. Ніщо так не мотивує дітей займатися спортом, як власний приклад батьків.
  4. Ніколи не забороняйте дитині боятися, адже страх ― це природно.
  5. Врівноваженість і спокій набувають через досвід.

Виховання хлопчика під час війни: допомога психолога

  1. Категорично не можна перекладати на дітей відповідальність за стан дорослих людей.
  2. Ставитися до дитини, як до дорослого варто лише з точки зору поваги до неї та до її думки.
  3. Якщо ви привчаєте сина до чоловічих обов’язків і вчинків, то розказуйте йому і про жіночі обов’язки.
  4. Плекайте у дітях не слухняність, а розум. Це буде корисніше в дорослому житті.

Виховання хлопчика під час війни: допомога психолога

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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