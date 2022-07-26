Виховання хлопчика під час війни: допомога психолога

Чи допоможе війна виховати хлопчика справжнім чоловіком, розповідає Дмитро Карпачов
Українські військові щодня захищають життя десятків мільйонів співгромадян. Вони є прикладом для всіх, тож молоде покоління хоче бути як вони. Дехто з батьків задумується, чи можна під час війни навчити своїх синів «бути чоловіком». У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, чи допоможе війна виховати справжнім чоловіком маленького хлопчика.
Учасниця «Супермама»-4 Світлана розлучилася з чоловіком і живе з сином. Під час війни вона задалася питанням, чи можна на прикладі українських військових навчити 9-річного сина, яким треба бути чоловік?
Чи допоможе війна виховати хлопчика справжнім чоловіком
- Війна ― це не час вимагати чогось від дітей. Це час власним прикладом показати, якими мають бути батьки.
- Вселяйте у своїх дітей впевненість, що за будь-яких обставин усе буде добре і ви все подолаєте.
- Ніщо так не мотивує дітей займатися спортом, як власний приклад батьків.
- Ніколи не забороняйте дитині боятися, адже страх ― це природно.
- Врівноваженість і спокій набувають через досвід.
- Категорично не можна перекладати на дітей відповідальність за стан дорослих людей.
- Ставитися до дитини, як до дорослого варто лише з точки зору поваги до неї та до її думки.
- Якщо ви привчаєте сина до чоловічих обов’язків і вчинків, то розказуйте йому і про жіночі обов’язки.
- Плекайте у дітях не слухняність, а розум. Це буде корисніше в дорослому житті.
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