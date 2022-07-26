Воспитание мальчика во время войны: допомога психолога

Поможет ли война воспитать мальчика настоящим мужчиной, рассказал Дмитрий Карпачев

Украинские военные каждый день защищают жизнь десятков миллионов сограждан. Они являются примером для всех, поэтому молодое поколение хочет быть как они. Некоторые родители задумываются, можно ли во время войны научить своих сыновей «быть мужчиной». В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказал, поможет ли война воспитать настоящим мужчиной маленького мальчика.

Участница «Супермамы»-4 Светлана развелась с мужем и живет с сыном. Во время войны она задалась вопросом, можно ли на примере украинских военных научить 9-летнего сына, каким нужно быть мужчиной?

Поможет ли война воспитать мальчика настоящим мужчиной

Война ― это не время требовать чего-то от детей. Это время своим примером показать, какими должны быть родители. Вселяйте в своих детей уверенность, что в любых обстоятельствах все будет хорошо и вы все преодолеете. Ничто так не мотивирует детей заниматься спортом как собственный пример родителей. Никогда не запрещайте ребенку бояться, ведь страх ― это естественно. Уравновешенность и покой приобретают через опыт.

Категорически нельзя перекладывать на детей ответственность за состояние взрослых людей. Относиться к ребенку как к взрослому следует только с точки зрения уважения к нему и к его мнению. Если вы приучаете сына к мужским обязанностям и поступкам, то рассказывайте ему и о женских обязанностях. Воспитывайте в детях не послушание, а разум. Это будет полезнее во взрослой жизни.

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