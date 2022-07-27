«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 27 июля?

Сегодня, 27 июля, в 23:10 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в анонсе STB.UA.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью.

В среду, 27.07.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» психолог Андрей Жельветро даст советы на темы:

Как заставить мужчину во время воздушной тревоги прятаться в более безопасном месте?

Как правильно относиться к мужчине, если он не хочет воевать?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 27 июля в 23:10 на СТБ!

Video: «Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 27 июля? Что будет в 59 выпуске Допомога психолога от 27 июля 2022 года? Смотрите рубрику Допомога психолога с Андреем Жельветро от Все буде добре на СТБ 27.07.2022

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