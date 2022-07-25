Обучение во время войны — советы учителям: допомога психолога

Обучение в военное время: как учителям работать с детьми во время войны, рассказал Андрей Жельветро

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину большинство учебных заведений прекратили работу или перешли на дистанционное обучение. Однако в областях, где не идут активные боевые действия, начали возобновлять работу учебные заведения, в том числе те, которые работают летом. Для учителей часто настоящее испытание – собрать и вывести в убежище всех детей во время тревоги. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказал, как учителям вести себя с детьми во время военного положения.

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Преподаватель спортивных танцев из Одессы Ирина работает с детьми. У нее спортивно-танцевальный клуб. Не все дети продолжают занятия, однако с теми, кто ходит, есть проблема ― не все успевают выйти из класса и отправиться в бомбоубежище. Ира спросила совета, как справляться с детьми, которые не хотят или не успевают переодеться для убежища.

Обучение в военное время: как учителям работать с детьми во время войны

Заранее договоритесь с детьми о ваших совместных действиях во время воздушной тревоги. Во время сирены говорите громко, четко и краткими фразами. Во время тревоги ведите себя всегда одинаково. Так вы произведете автоматизм по технике безопасности. Чтобы сформировать командный дух, учитывайте социальные роли в коллективе и давайте детям соответствующие задачи.

Сформируйте у детей положительную мотивацию вместо страха. Обеспечьте им в убежище вкусности или игры. Перед началом занятий на родительском собрании обсудите правила безопасности, границы разговоров о войне и т.д. Лучше всего говорить детям правду. Если педагог недоговаривает — он теряет авторитет.

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