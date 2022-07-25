Обучение во время войны — советы учителям: допомога психолога

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Все буде добре

Обучение в военное время: как учителям работать с детьми во время войны, рассказал Андрей Жельветро

25.07.2022

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину большинство учебных заведений прекратили работу или перешли на дистанционное обучение. Однако в областях, где не идут активные боевые действия, начали возобновлять работу учебные заведения, в том числе те, которые работают летом. Для учителей часто настоящее испытание – собрать и вывести в убежище всех детей во время тревоги. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказал, как учителям вести себя с детьми во время военного положения.

Навчання у воєнний час: як вчителям працювати з дітьми під час війни Допомога психолога

Фото — Pexels.com

Преподаватель спортивных танцев из Одессы Ирина работает с детьми. У нее спортивно-танцевальный клуб. Не все дети продолжают занятия, однако с теми, кто ходит, есть проблема ― не все успевают выйти из класса и отправиться в бомбоубежище. Ира спросила совета, как справляться с детьми, которые не хотят или не успевают переодеться для убежища.

Обучение в военное время: как учителям работать с детьми во время войны

  1. Заранее договоритесь с детьми о ваших совместных действиях во время воздушной тревоги.
  2. Во время сирены говорите громко, четко и краткими фразами.
  3. Во время тревоги ведите себя всегда одинаково. Так вы произведете автоматизм по технике безопасности.
  4. Чтобы сформировать командный дух, учитывайте социальные роли в коллективе и давайте детям соответствующие задачи.

Навчання у воєнний час: як вчителям працювати з дітьми під час війни Допомога психолога

  1. Сформируйте у детей положительную мотивацию вместо страха. Обеспечьте им в убежище вкусности или игры.
  2. Перед началом занятий на родительском собрании обсудите правила безопасности, границы разговоров о войне и т.д.
  3. Лучше всего говорить детям правду. Если педагог недоговаривает — он теряет авторитет.

Навчання у воєнний час: як вчителям працювати з дітьми під час війни Допомога психолога

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