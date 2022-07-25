Навчання під час війни – поради вчителям: допомога психолога

Навчання у воєнний час: як вчителям працювати з дітьми під час війни, розповідає Андрій Жельветро

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну більшість навчальних закладів припинили роботу або перейшли на дистанційний режим. Проте в областях, де не йдуть активні бойові дії, почали відновлювати роботу навчальні заклади, в тому числі ті, які працюють влітку. Для вчителів часто справжнє випробування ― зібрати та вивести до сховища усіх дітей під час повітряної тривоги. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповів, як вчителям поводитися з учнями під час воєнного стану.

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Викладачка спортивних танців із Одеси Ірина працює з дітьми. У неї спортивно-танцювальний клуб. Не всі діти продовжують заняття, проте з тими, хто ходить, є проблема ― не всі встигають вийти з класу та відправитися до бомбосховища. Ірина попросила поради, як їй справлятися з учнями, які не хочуть або не встигають переодягнутися для сховища.

Навчання у воєнний час: як вчителям працювати з дітьми під час війни

Заздалегідь домовтеся з дітьми про ваші спільні дії під час повітряної тривоги. Під час сирени говоріть гучно, чітко і короткими фразами. Під час тривоги поводьтеся завжди однаково. Так ви виробите автоматизм щодо техніки безпеки. Аби сформувати командний дух, зважайте на соціальні ролі в колективі та давайте дітям відповідні завдання.

Сформуйте у дітей позитивну мотивацію замість страху. Забезпечте їм у сховищі смаколики або ігри. Перед початком занять на батьківських зборах обговоріть правила безпеки, межі розмов про війну тощо. Найкраще казати дітям правду. Якщо педагог недоговорює — він втрачає авторитет.

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