Как объяснить ребенку почему не время заводить домашнее животное: допомога психолога

Как объяснить ребенку, что семья не готова приютить животное во время войны, рассказывает Андрей Жельветро

Полномасштабное вторжение россии изменило жизнь украинцев, миллионы вынуждены бежать за границу. Иногда большие сложности у семей вызывают домашние любимцы, которых тоже нужно спасать от оккупанта. Часто семьи боятся приютить животное дома, потому что не знают, смогут ли его спасти при эвакуации. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как объяснить ребенку, что семья не готова приютить животное во время войны.

Елена из Днепра рассказала, что ее 12-летняя дочь постоянно просит взять собаку из приюта, несмотря на то, что в стране война, а Днепр под ракетными обстрелами. Ей жалко животных, и хочется приютить, однако она боится брать такую ​​ответственность сейчас — вдруг срочная эвакуация? В семье доходит до скандалов и истерик из-за желания дочери.

Как объяснить ребенку, что семья не готова приютить животное во время войны

Определите истинную мотивацию ребенка приютить животное.

Возможно, желание взять животное вызвано состоянием проекции ― когда человек свои чувства приписывает другим. Ребенок может стремиться предоставить животному тепло и защиту, поскольку сам стремится к этому.

Спросите у ребенка о его чувствах, которые он чаще всего испытывает. Организуйте периодическую опеку над любимцем в выбранном приюте.

Каждый день ходите в собачий приют, попробуйте стать волонтерами.

Возьмите собаку на временное удержание.

Позаботьтесь о животном в течение нескольких недель, пока найдутся настоящие хозяева.

Договоритесь с ребенком о приюте собаки сразу после окончания войны.

Сейчас вы можете этой собаке придумать имя, пофантазировать о будущей породе.

Предложите что-нибудь, что могло бы заменить желание ребенка взять собаку.

Замещение ― это когда мы не можем получить желаемое, но можем его чем-то заменить. Узнайте и договоритесь об удовлетворении другой потребности.

Не дайте страху остановить вас, заранее подготовьтесь, если придется уезжать из дома вместе с собакой.

Если желание взять собаку есть у всей семьи, и ребенок стоит на своем до последнего, то возьмите питомца. Приготовьтесь к условиям эвакуации. Жилья для семей с животными может быть меньше, однако это не будет проблемой. Найдите информацию, где можно привиться в вашем городе или на границе.

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