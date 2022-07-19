Як пояснити дитині чому не час заводити домашню тварину: допомога психолога

Як пояснити дитині, що родина не готова прихистити тварину під час війни, розповідає Андрій Жельветро

Повномасштабне вторгнення росії змінило життя українців, мільйони змушені тікати за кордон. Інколи великі складнощі у сімей викликають домашні улюбленці, яких також треба рятувати від окупанта. Часто люди бояться прихистити тварину вдома, бо не знають, чи зможуть її врятувати при евакуації. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як пояснити дитині, що родина не готова прихистити тварину під час війни.

Олена з Дніпра розповіла, що її 12-річна донька постійно просить взяти собаку з притулку попри те, що в країні війна, а Дніпро під ракетними обстрілами. Їй шкода тваринок, і хочеться дати притулок, проте вона боїться брати таку відповідальність зараз ― раптом термінова евакуація? В сім’ї доходить до скандалів та істерик через бажання доньки.

Як пояснити дитині, що родина не готова прихистити тварину під час війни

Визначте істину мотивацію дитини прихистити тварину.

Можливо, бажання взяти тварину викликано станом проекції ― коли людина свій стан чи почуття приписує іншим. Дитина може прагнути надати тварині тепло та захист, оскільки сама цього прагне.

Запитайте у дитини про її почуття, які вона найчастіше відчуває. Організуйте періодичну опіку над улюбленцем в обраному притулку.

Щодня ходіть у собачий притулок, спробуйте стати волонтерами.

Візьміть собаку на тимчасове перетримання.

Попіклуйтеся про тварину кілька тижнів, поки знайдуться справжні господарі.

Домовтеся з дитиною про прихисток собаки одразу після закінчення війни.

Зараз ви можете цій собаці вигадати ім’я, пофантазувати про майбутню породу.

Запропонуйте щось, що могло б замінити бажання дитини взяти собаку.

Заміщення ― це коли ми не можемо отримати бажане, але можемо його чимось замінити. Домовтеся про задоволення іншої потреби.

Не дайте страху зупинити вас, заздалегідь підготуйтеся, якщо доведеться їхати з дому разом із собакою.

Якщо бажання взяти собаку є в усієї родини, і дитина стоїть на своєму до останнього, то візьміть улюбленця. Приготуйтеся до умов евакуації. Житла для сімей з тваринами може бути менше, проте це не буде проблемою. Знайдіть інформацію, де можна зробити щеплення у вашому місті або на кордоні.

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