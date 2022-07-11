Ми з України: Любовь из Чугуева преподавала рисование в бомбоубежищах| Все буде добре

Ми з України: Любовь из Чугуева преподавала рисование в бомбоубежищах

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» Любовь Пономарева рассказала, как преподавала рисование в бомбоубежищах. С помощью арт-терапии художница смогла утешить, развеселить и вернуть к жизни своих маленьких учеников. Больше – в материале STB.UA.

Любовь Пономарева – художница. Работает в доме творчества, преподает рисование в Чугуеве. Поселок Чугуев Харьковской области с первых дней войны страдал от массовых атак врага.

«У нас были постоянные обстрелы. 2,5 месяца дети сидели в подвалах», – рассказала женщина.

У Любы разрывалось сердце от мысли, что приходится переживать ее маленьким ученикам.

«Я приняла решение, что буду ходить к ним в подвалы и преподавать там рисование. Чтобы утешить, развеселить, вернуть к жизни. Я не могу передать эмоции, когда впервые спустилась в бомбоубежище к своим ученикам, и увидела эти несчастные, испуганные глаза детей… За это время дети сильно повзрослели, очень изменились. Они уже рисовали не цветы и сказочных животных, а ужасы войны…»

Поэтому женщина решила приходить к своим ученикам каждый день и настраивать их на положительный лад. Вместе они разгадывали загадки, пели, рисовали и шутили.

«Искусство – лечит! Радость детей – тоже! Поэтому нужно делать все возможное для того, чтобы наши дети побольше улыбались».

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