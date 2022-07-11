Ми з України: Любов із Чугуєва викладала малювання в бомбосховищах| Все буде добреМи з України: Любовь из Чугуева преподавала рисование в бомбоубежищах| Все буде добре

Ми з України: Любов із Чугуєва викладала малювання в бомбосховищах
В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» Любов Пономарьова розповіла, як викладала малювання в бомбосховищах. За допомогою арт-терапії художниця змогла втішити, розвеселити та повернути до життя своїх маленьких вихованців. Більше — в матеріалі STB.UA.
Любов Пономарьова – художниця. Працює в будинку творчості, викладає малювання в Чугуєві. Містечко Чугуїв, що на Харківщині, з перших днів війни потерпало від масових атак ворога.
«У нас були постійні обстріли. 2,5 місяці діти сиділи в підвалах», – розповіла жінка.
У Любові розривалося серце від думки, що доводиться переживати її маленьким вихованцям.
«Я прийняла рішення, що буду ходити до них у підвали і викладати там малювання. Аби втішити, розвеселити, повернути до життя. Я не можу передати емоції, коли я вперше спустилася в бомбосховище до своїх учнів, і побачила ці нещасні, перелякані очі дітей… За цей час діти сильно подорослішали, дуже змінилися. Вони вже малювали не квіти і казкових тварин, а жахи війни…»
Тому жінка вирішила приходити до своїх учнів щодня і налаштовувати їх на позитивний лад. Разом вони розгадували загадки, співали, малювали і жартували.
«Мистецтво – лікує! Радість дітей – також! Тож потрібно робити все можливе для того, аби наші діти побільше посміхалися».
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