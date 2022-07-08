Ми з України: Оксана из Бучи рассказала о Модульном городке| Все буде добре

Ми з України: Оксана из Бучи рассказала о «Модульном городке» для тех, чьи дома уничтожила РФ

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» рассказываем историю Оксаны Полищук. Женщина – комендант «Модульного городка» в Буче. В городок селят тех, чьи дома полностью уничтожили войска РФ. Больше – в материале STB.UA.

Поселок создан местными властями при поддержке Польши и волонтеров. Оксана заселилась в городок первой. До войны женщина с ребенком жила в ЖК «Новая Буча».

«Я тоже лишилась жилья. Дом находится недалеко, но я до сих пор не могу туда войти» – вспоминает Оксана.

В первые дни семья Оксаны уехать не смогла.

«Мы сидели в квартире и соблюдали правила двух стен. Ночью спускались в подвал. В один из таких вечеров мы не пошли в подвал, чтобы дети смогли поспать. Но ночью я услышала самолет, это была авиабомба».

Собственная квартира едва не стала могилой для семьи.

«Это самый настоящий ад! Все, о чем я думала – это о детях! Они начали кричать, и я поняла, что они живы. Муж был весь в крови… После этого пролетела еще одна, но она нас не задела. После того, как мы вылезли из-под свалок, я верю, что существует нечто выше, чем мы…»

Сейчас в городе живет более 20 семей. И каждый день заселяются новые жители. Люди ждут победы и верят: их жилье отстроят.

«Я горжусь тем, что я – украинка! И победа – только за нами!»

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