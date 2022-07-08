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Все буде добре

Ми з України: Оксана з Бучі розповіла про «Модульне містечко» для тих, чиї домівки знищила РФ

08.07.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» розповідаємо історію Оксани Поліщук. Жінка –  комендант «Модульного містечка» в Бучі. У містечко селять тих, чиї домівки повністю знищили війська РФ.  Більше — в матеріалі STB.UA.

Ми з України: Оксана з Бучі розповіла про Модульне містечко | Все буде добре

Містечко створене місцевою владою за підтримки Польщі та волонтерів. Оксана заселилася в містечко першою. До війни жінка з дитиною жили в ЖК «Нова Буча».

«Я теж втратила житло. Будинок знаходиться недалеко, але я й досі не можу туди піти» –  згадує Оксана.

У перші дні родина Оксани виїхати не змогла. 

«Ми сиділи в квартирі і дотримувалися правила “двох стін”. Вночі спускалися в підвал. В один із таких вечорів ми не пішли в підвал, аби діти змогли поспати. Але вночі я почула літак, це була авіабомба». 

Власна квартира ледь не стала для родини могилою. 

«Це справжнісіньке пекло! Все, про що я думала –  це про дітей! Вони почали кричати, і я зрозуміла, що вони –  живі. Чоловік був весь в крові… Після цього пролетіла ще одна, але вона нас не заділа. Після того, як ми вилізли з-під звалищ, я вірю, що існує щось вище, ніж ми…»

Зараз у містечку живе понад 20 родин. І щодня заселяються нові мешканці. Люди чекають на перемогу і вірять: їхнє житло відбудують.

«Я пишаюся тим, що я –  українка! І перемога –  тільки за нами!»

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

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