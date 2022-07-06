Ми з України: Павел из Кировоградщины дал временное убежище 1000 беженцам | Все буде добре

Ми з України: Павел из Кировоградщины дал временное убежище 1000 беженцам

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» вы услышите историю Павла Кушнарева из села Созоновка Кировоградской области. Парень принимал в своем доме тех беженцев, которые стояли в автомобильной очереди неподалеку от поселка: пускал переночевать, кормил и даже стирал их вещи.

«На третий день войны мы прочли новость о том, что к нам из Николаева движется большая колонна техники. Мы с семьей в 5 утра поехали на границу с Молдовой. Моей задачей было просто довести их всех до границы», — вспоминает Павел.

А обратно назад мужчина увидел тысячи беглецов от «русского мира» из Мариуполя, Херсона и Краматорска.

«Очереди были на блокпостах по 70 км! Машины были расстреляны, избиты осколками. Люди бежали полем, по болотам. Выбирались, как могли. Они спали в машинах».

После увиденного Павел уже не смог оставаться один в большом доме: «Как я могу спать с комфортом, когда тысячи людей спят в машинах? Я позвонил волонтерам и сказал, что буду принимать людей. Чтобы те, кто убегает от русских, смогли чувствовать себя как дома. В первый же вечер ко мне приехало 35 человек. Я просыпался в пол 5 утра и готовил завтрак. У меня было две стиральные машинки, я сразу их загружал грязной одеждой. Каждый день я готовил по 13 литров борща».

Слухи о гостеприимстве Павла быстро разлетелись, так что с каждым днем ​​к мужчине приезжало все больше людей.

«Когда я принял больше 900 человек, у меня умерла мама. Она прожила свою жизнь достойно. В этом и смысл жизни – прожить ее достойно. Поэтому я стараюсь помочь всем, кому могу».

Павел принял в своем доме более тысячи человек.

«Я всем говорил, что когда закончится война, и вы будете приезжать обратно в свои дома – возвращайтесь ко мне. Будем вместе праздновать нашу победу! Я верю в наши ВСУ, и верю в то, что совсем скоро закончится эта война!»

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