Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям

06.07.2022

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви почуєте історію Павла Кушнарьова з села Созонівка Кіровоградської області. Хлопець приймав у своєму будинку тих біженців, які стояли в автомобільній черзі неподалік від селища: пускав переночувати, годував та навіть прав їхні речі.

Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям | Все буде добре

«На третій день війни ми прочитали новину про те, що до нас з Миколаєва рухається велика колона техніки. Ми з сім’єю о 5 ранку поїхали на кордон з Молдовою. Моїм завданням було просто довести їх всіх до кордону», — згадує Павло.

А дорогою назад чоловік побачив тисячі втікачів від “руського міру” з Маріуполя, Херсону і Краматорська.

«Черги були на блокпостах по 70 км! Машини були розстріляні, побиті осколками. Люди бігли полем, по болотах. Вибиралися, як могли. Вони спали в машинах».

Після побаченого Павло вже не зміг залишатися сам у великому будинку: «Як я можу спати з комфортом, коли тисячі людей сплять у машинах? Я зателефонував волонтерам, і сказав, що буду приймати людей. Аби ті, хто тікає від русні, змогли відчувати себе, як вдома. В перший же вечір до мене приїхало 35 людей. Я прокидався в пів 5 ранку і готував сніданок. У мене було 2 пральних машинки, я одразу їх завантажував брудним одягом. Кожен день я готував по 13 літрів борщу». 

Чутки про Павлову гостинність швидко розлетілися, тож з кожним днем до чоловіка приїжджало все більше людей. 

Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям | Все буде добре

«Коли я прийняв більше 900 людей, у мене померла мама. Вона прожила своє життя достойно. В цьому і сенс життя –  прожити його достойно. Тому я намагаюся допомогти всім, кому можу». 

Павло прийняв у своєму домі більше тисячі людей.

«Я всім говорив, що як закінчиться війна, і ви будете приїжджати назад у свої домівки – повертайте до мене. Будемо разом святкувати нашу перемогу! Я вірю в наші ЗСУ, і вірю в те, що зовсім скоро закінчиться ця війна!»

Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям | Все буде добре

Більше на тему: Ми з України: Акушерка з Маріуполя півтора місяці приймала пологи під бомбардуваннями

Читайте нас також  у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Допомога психолога 06.07.2022 Світлана Арефнія
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 6 липня?

 Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям | Все буде добре
Все буде добре

Звідки виникає підліткове безстрашшя та що з ним робити, розповів Дмитро Карпачов

 Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України:  Українці повернулися додому, незважаючи на те, що їхнє житло повністю зруйноване

 Попомога психолога Дмитро Карпачов
Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 5 липня?

 Допомога Психолога 04.07.2022 Андрій Жельветро
Все буде добре

Як нормалізувати сон після пережитих страшних стресових подій, розповів Андрій Жельветро

 Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям | Все буде добре
Все буде добре

Ми з України:  Родина Харитонових винесла з пожежі картини Марії Приймаченко
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати