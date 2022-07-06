Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям | Все буде добре

Ми з України: Павло з Кіровоградщини дав тимчасовий притулок 1000 біженцям

В новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ви почуєте історію Павла Кушнарьова з села Созонівка Кіровоградської області. Хлопець приймав у своєму будинку тих біженців, які стояли в автомобільній черзі неподалік від селища: пускав переночувати, годував та навіть прав їхні речі.

«На третій день війни ми прочитали новину про те, що до нас з Миколаєва рухається велика колона техніки. Ми з сім’єю о 5 ранку поїхали на кордон з Молдовою. Моїм завданням було просто довести їх всіх до кордону», — згадує Павло.

А дорогою назад чоловік побачив тисячі втікачів від “руського міру” з Маріуполя, Херсону і Краматорська.

«Черги були на блокпостах по 70 км! Машини були розстріляні, побиті осколками. Люди бігли полем, по болотах. Вибиралися, як могли. Вони спали в машинах».

Після побаченого Павло вже не зміг залишатися сам у великому будинку: «Як я можу спати з комфортом, коли тисячі людей сплять у машинах? Я зателефонував волонтерам, і сказав, що буду приймати людей. Аби ті, хто тікає від русні, змогли відчувати себе, як вдома. В перший же вечір до мене приїхало 35 людей. Я прокидався в пів 5 ранку і готував сніданок. У мене було 2 пральних машинки, я одразу їх завантажував брудним одягом. Кожен день я готував по 13 літрів борщу».

Чутки про Павлову гостинність швидко розлетілися, тож з кожним днем до чоловіка приїжджало все більше людей.

«Коли я прийняв більше 900 людей, у мене померла мама. Вона прожила своє життя достойно. В цьому і сенс життя – прожити його достойно. Тому я намагаюся допомогти всім, кому можу».

Павло прийняв у своєму домі більше тисячі людей.

«Я всім говорив, що як закінчиться війна, і ви будете приїжджати назад у свої домівки – повертайте до мене. Будемо разом святкувати нашу перемогу! Я вірю в наші ЗСУ, і вірю в те, що зовсім скоро закінчиться ця війна!»

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