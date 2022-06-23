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Все буде добре

Ми з України: грузинский доброволец помогает Украине победить в войне

23.06.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы поговорили с Мамукой Мамулашвили, который прямо сейчас воюет за Украину. Подробности –  далее в материале STB.UA. 

Ми з України: История о Мамуке Мамулашвили | Все буде добре

Мамука Мамулашвили, боевой командир воюющего за Украину Грузинского национального легиона, часто проводит параллели между зверствами россиян в Грузии и Украине, прогнозирует скорый крах пророссийского правительства своей страны и помнит первую встречу с украинскими добровольцами в Абхазии в 1990-х.

Не секрет, что последние восемь лет территориальную целостность Украины помогают отстаивать иностранные бойцы с необычными шевронами — на фоне украинского флага волчья голова с полной картой Грузии на лбу. Это грузинские добровольцы, которые прибыли в Украину еще в 2014-м и создали тут Грузинский национальный легион.

С 24 февраля легион серьезно расширился и стал чуть ли не самым многочисленным иностранным контингентом в составе ВСУ: сотни сыновей Грузии со всего мира направились в Украину, чтобы помочь победить в этой войне.

«Украина –  единственная страна, которая бросила вызов России. И которая эту войну практически победила. Потому что украинский народ показал свою свободу. Война в Украине станет примером сопротивления и борьбы за демократию. Мы уже настолько влились в это все, что стали украинцами! Украина обязательно победит!»

Больше по теме: Ми з України: Акушерка из Мариуполя полтора месяца принимала роды под бомбардировками

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