Ми з України: історія про Мамуку Мамулашвілі Все буде добре

Ми з України: грузинський доброволець допомагає Україні перемогти у війні

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми поговорили з Мамукою Мамулашвілі, який зараз воює за Україну. Подробиці – далі у матеріалі STB.UA.

Мамука Мамулашвілі, бойовий командир воюючого за Україну Грузинського національного легіону, часто проводить паралелі між звірствами росіян у Грузії та Україні, прогнозує швидкий крах проросійського уряду своєї країни та пам’ятає першу зустріч із українськими добровольцями в Абхазії у 1990-х.

Не секрет, що останні вісім років територіальну цілісність України допомагають відстоювати іноземні бійці з незвичайними шевронами — на тлі українського прапора вовча голова з повною картою Грузії на лобі. Це грузинські добровольці, які прибули до України ще 2014-го і створили тут Грузинський національний легіон.

З 24 лютого легіон серйозно розширився і став чи не найчисленнішим іноземним контингентом у складі ЗСУ: сотні синів Грузії з усього світу попрямували до України, щоб допомогти перемогти у цій війні.

«Україна – єдина країна, яка залишила виклик Росії. І яка цю війну практично перемогла. Бо український народ показав свою волю. Війна в Україні стане прикладом опору та боротьби за демократію. Ми вже настільки влилися у все це, що стали українцями! Україна обов’язково переможе!»

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