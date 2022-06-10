Ми з України: История о мальчике, который отдал на нужды военных дрон| Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы рассказываем о мальчике, который отдал на нужды военных дрон, подаренный ему родителями на День рождения. Подробности ― далее в материале.

10-летний Рома Фриз из Теофиполя в Хмельницкой области отдал на нужды украинских военных дрон, которые подарили ему родители на День рождения. Волонтеры уже доставили коптер на передовую и вручили бойцам ВСУ. Теперь он будет работать на благо наших защитников. Военные в благодарность пригласили Романа приехать познакомиться, но уже после победы.

Мальчик принес дрон волонтерам Гончаренко центра в Теофиполе и попросил передать фронтовикам. В мирное время Рома посещал в этом центре бесплатные занятия по английскому языку. Но когда началась война, центры начали работать, как волонтерские хабы, занимающиеся помощью армии и беженцам. Маленький ученик не остался в стороне и тоже решил помочь. Он самостоятельно принял решение передать военным коптерам, что привез ему на день рождения из Чехии отец.

Роман также написал письмо фронтовикам, в котором пожелал им скорейшей победы и возвращаться живыми. Также он поблагодарил украинских воинов от всей своей семьи за честь, смелость и патриотизм. «Дорогие защитники, я очень волнуюсь за вас, потому что вы там на передовой против очень сильного врага. Но вы держитесь, должны выстоять!», – написал парень. Юный волонтер отметил, что ему не до игрушек, потому что он хочет, чтобы война закончилась быстрее, а дрон сейчас нужен солдатам на передовой.

Военные были умилены этим подарком и записали для мальчика видео, в котором пригласили его в армию, но уже после победы. «Получили твой самолет, коптер. Ждем тебя в армии. Ромчик, благодарим тебя за сердечность, что ты правильно воспитываешься родителями. Здоровья тебе!», — ответили Роме защитники в своем обращении. По словам военных, даже в самых трудных боях, мысль о том, что они защищают счастливое будущее и мирное небо над головами украинских детей – придает им сил и ведет их к победе.

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