Ми з України: Історя про хлопчика, який віддав на потреби військових дрон| Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми розповідаємо про хлопчика, який віддав на потреби військових дрон, який йому подарували батьки на День народження. Подробиці ― далі в матеріалі.

10-річний Рома Фриз з Теофіполя на Хмельниччині віддав на потреби українських військових дрон, що подарували йому батьки на День народження. Волонтери вже доставили коптер на передову і вручили бійцям ЗСУ. Тепер він працюватиме на користь наших захисників. Військові на знак вдячності запросили Романа приїхати познайомитися, але вже після перемоги.

Хлопчик приніс дрон до волонтерів Гончаренко центру в Теофіполі і попросив передати фронтовикам. В мирний час Рома відвідував у цьому центрі безкоштовні заняття з англійської мови. Та, коли почалась війна, центри почали працювати, як волонтерські хаби, що займаються допомогою армії та біженцям. Маленький учень не залишився осторонь і теж вирішив допомагати. Він самостійно прийняв рішення передати військовим коптер, що привіз йому на день народження з Чехії батько.

Роман також написав листа до фронтовиків, в якому побажав їм скорішої перемоги і повертатися живими. Також він подякував українським воїнам від усієї своєї родини за честь, сміливість та патріотизм. «Дорогі захисники, я дуже хвилююся за вас, оскільки ви там на передовій проти дуже сильного ворога. Але ви тримайтесь, маєте вистояти!», – написав хлопець. Юний волонтер зазначив, що йому не до іграшок, бо він хоче, щоб війна закінчилася швидше, а дрон зараз потрібніший солдатам на передовій.

Військові були розчулені цим подарунком та записали для хлопчика відео, в якому запросили його до армії, але вже після перемоги. «Отримали твій самольот, коптер. Чекаємо тебе в армії. Ромчику, дякуємо тобі за сердечність, що ти правильно виховуєшся батьками. Здоров’я тобі!», — відповіли Ромі захисники у своєму зверненні. За словами військових, навіть у найважчих боях, думка про те, що вони захищають щасливе майбутнє та мирне небо над головами українських дітей – надає їм сил і веде їх до перемоги.

