Ми з України: історія Марка із Харкова | Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми розповідаємо про школяра Марка, який зіграв на гітарі біля зруйнованої окупантами РФ будівлі. Подробиці ― далі у матеріалі.

Маркові з Харкова 20 років і він дуже любить грати на гітарі. Хлопець народився з патологією щелепно-лицевої пластини і змалечку був дуже хворобливою дитиною. Але виявилося, що у Марка талант до музики і навіть, коли поруч з його будинком лунають вибухи, хлопець продовжує грати мелодію пісні «Рідна мати моя».

Відповідне відео з’явилося в соцмережах. “Харків. Весна 2022 року!.

Менш ніж за добу пост набрав понад 7,3 тисячі лайків і майже півтисячі коментарів.



«Він грає одну й ту ж саму пісню, тому що вона – про Україну. Про її душу, про її біль, про її любов. І коли він грав останній куплет, пролунали два вибухи. Але він навіть не колихнувся». – сказала опікунка Марка.

«Я хотів показати, що можна зруйнувати будинки, але зруйнувати музику – неможливо» – сказав Марк.

