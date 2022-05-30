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Ми з України: історія Марка, який зіграв на гітарі біля зруйнованої окупантами РФ будівлі

30.05.2022

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» ми розповідаємо про школяра Марка, який зіграв на гітарі біля зруйнованої окупантами РФ будівлі. Подробиці ― далі у матеріалі.

Ми з України: історія Марка із Харкова | Все буде добре

Маркові з Харкова 20 років і він дуже любить грати на гітарі. Хлопець народився з патологією щелепно-лицевої пластини і змалечку був дуже хворобливою дитиною. Але виявилося, що у Марка талант до музики і навіть, коли поруч з його будинком лунають вибухи, хлопець продовжує грати мелодію пісні «Рідна мати моя». 

Ми з України: історія Марка із Харкова | Все буде добре

Відповідне відео з’явилося в соцмережах. “Харків. Весна 2022 року!. 

Менш ніж за добу пост набрав понад 7,3 тисячі лайків і майже півтисячі коментарів.

«Він грає одну й ту ж саму пісню, тому що вона –  про Україну. Про її душу, про її біль, про її любов. І коли він грав останній куплет, пролунали два вибухи. Але він навіть не колихнувся».  –  сказала опікунка Марка. 

«Я хотів показати, що можна зруйнувати будинки, але зруйнувати музику –  неможливо» –  сказав Марк. 

Ми з України: історія Марка із Харкова | Все буде добре

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