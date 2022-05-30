Ми з України: история Марка из Харькова | Все буде добре

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» мы рассказываем о школьнике Марке, который сыграл на гитаре возле разрушенного оккупантами РФ здания. Подробности ― далее в материале.

Марку из Харькова 20 лет и он очень любит играть на гитаре. Парень родился с патологией челюстно-лицевой пластины и с детства был очень болезненным ребенком. Но оказалось, что у Марка талант к музыке и даже когда рядом с его домом раздаются взрывы, парень продолжает играть мелодию песни «Рідна мати моя».

Соответствующее видео появилось в соцсетях. «Харьков. Весна 2022 года”



Менее чем за сутки пост набрал более 7,3 тысяч лайков и почти полтысячи комментариев.

«Он играет одну и ту же песню, потому что она – об Украине. О ее душе, о ее боли, о ее любви. И когда он играл последний куплет, раздались два взрыва. Но он даже не колыхнулся». – сказала опекунша Марка.

«Я хотел показать, что можно разрушить дома, но разрушить музыку – невозможно» – сказал Марк.

Больше по теме: Ми з України: Сёстры из Кривого Рога создали мультфильм про украинскую «Мрію»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ