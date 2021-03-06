Ведущий Григорий Решетник показал, как проходили съемки грандиозного концерта-сюрприза «Весна. Любовь. Суперхиты» от создателей «Dizel Night». Концерт с эксклюзивными премьерами и неожиданными дуэтами выйдет на телеканале СТБ 8 марта в 22:10.

На одной сцене выступят самые яркие звезды шоу-бизнеса и лучшие юмористы. Зрители СТБ услышат любимые украинские песни, мировые суперхиты в уникальном исполнении, актуальные шутки от любимых телеведущих и сюрпризы от приглашенных гостей. Александр Пономарев похвастается умением говорить скороговорки, Евгений Сморигин будет носить на руках саму Королеву Ночи — Олю Полякову, и это далеко не все сюрпризы вечера!

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Впервые на концерте «Весна. Любовь. Суперхиты» прозвучат премьеры новых песен NK, Милы Нитич, ТНМК, Оли Цибульской и самого неожиданного квартета — Александра Пономарева, DZIDZIO, ALEKSEEV и Артема Пивоварова. Также на сцене выступят Макс Барских, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мирзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и др.

Ведущие вечера — Григорий Решетник и звезды «Дизель Студио»: Егор Крутоголов, Дмитрий Танкович, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Маруся Грицук и Яна Глущенко.

Не пропустите праздничный концерт на телеканале СТБ 8 марта в 22:10.

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Video: Григорий Решетник показал бекстейдж концерта к 8 марта «Весна. Любовь. Суперхиты» 8 марта в 22:10 в эфире СТБ зрители увидят грандиозный концерт Весна. Любовь. Суперхиты от создателей Dizel Night! Гриша Решетник показал бекстейдж концерта

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