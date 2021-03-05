8 марта в эфире СТБ зрители увидят грандиозный концерт-сюрприз «Весна. Любовь. Суперхиты» от создателей «Dizel Night»! Эксклюзивные премьеры, неожиданные дуэты и зажигательные шутки от суперведущих Григория Решетника и актеров «Дизель Студио». Начало концерта в 22:10.

Самые яркие звезды шоу-бизнеса и лучшие юмористы соберутся на одной сцене, чтобы провести прекрасный вечер вместе со зрителями СТБ. Здесь будут любимые украинские песни, мировые суперхиты в уникальном исполнении, актуальные шутки от любимых телеведущих и сюрпризы от приглашенных гостей. Александр Пономарев похвастается умением говорить скороговорки, Евгений Сморигин будет носить на руках саму Королеву Ночи — Олю Полякову, и это далеко не все сюрпризы вечера!

Больше по теме: Пародии на Трампа и Зеленского: Егор Крутоголов раскрыл подробности шоу «Dizel Night»

Впервые на концерте «Весна. Любовь. Суперхиты» прозвучат премьеры новых песен NK, Милы Нитич, ТНМК, Оли Цибульской, а также самого неожиданного квартета — Александра Пономарева, DZIDZIO, ALEKSEEV и Артема Пивоварова. Также на сцене выступят Макс Барских, СКАЙ, IVAN NAVI, Арсен Мирзоян, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и др.

Ведущие вечера — Григорий Решетник и звезды «Дизель Студио»: Егор Крутоголов, Дмитрий Танкович, Евгений Гашенко, Александр Бережок, Виктория Булитко, Евгений Сморигин, Маруся Грицук и Яна Глущенко.

Больше по теме: «Dizel Night» покажет пародию на клип Тины Кароль «Скандал»

Напомним, что к 8 Марта телеканал СТБ подготовил целый ряд премьер. В этот день стартуют новые эпизоды многосерийного детективного проекта «Слід» (по будням в 15:40), третий сезон семейного реалити «Супермама» с Дмитрием Карпачевым (пн—чт в 18:00) и первый фильм уникального киноцикла Оксаны Байрак «Знаки любви» — «Виновата любовь» (пн—вт в 20:15).

Проведите 8 Марта вместе с СТБ!

Video: «Весна. Любовь. Суперхиты»: 8 марта СТБ покажет концерт-сюрприз 8 марта в эфире СТБ зрители увидят грандиозный концерт-сюрприз Весна. Любовь. Суперхиты от создателей Dizel Night! Вас ждут премьеры и неожиданные дуэты от актеров Дизель Студио

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.